Una (sofferta) vittoria sull'Austria ci regala i quarti
Nel suo terzo impegno al Mondiale la Svizzera vince per 4-2 ma non convince.
ESBJERG - Non è stato facile, ma la Svizzera ha avuto la meglio su un'Austria tenace, capace di mettere in difficoltà una nazionale meglio piazzata nel ranking mondiale. Grazie a questo successo, le nostre ragazze hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale. Domani (alle 15.00) affronteranno la Germania in una sfida che potrebbe valere il secondo posto nel girone. Attualmente le due squadre e la Cechia sono tutte appaiate a quota 5 punti.
Partita forte, l’Austria ha progressivamente ceduto alla pressione svizzera. Al 12’23’’ Silja Leeman ha sbloccato il risultato, portando le rossocrociate sull’1-0. Nonostante due superiorità numeriche, la Svizzera non è però riuscita ad allungare. Il primo periodo si è così chiuso con un solo gol di scarto, a dispetto del netto predominio elvetico nei tiri in porta: 21 a 4.
Nel secondo tempo la Svizzera ha continuato a spingere, ma ha trovato sulla sua strada una Selma Luggin in grande giornata. La portiera austriaca ha respinto un'occasione dopo l'altra, negando tra l'altro il gol a Ivana Wey. Poco dopo, su un contropiede orchestrato da Anna Meixner ed Emma Pfeffer, Theresa Schafzahl ha sfruttato una respinta di Andrea Brändli per firmare l'1-1.
Le rossocrociate hanno continuato a sprecare occasioni e l'Austria ne ha approfittato, passando sorprendentemente in vantaggio alla sua seconda superiorità numerica. A firmare il 2-1 è stata Lena Daubock, favorita da un paio di deviazioni. La reazione elvetica non si è fatta attendere: appena diciannove secondi dopo, Alina Müller ha superato la difesa avversaria e infilato il disco all'incrocio dei pali per il 2-2. Prima della seconda pausa, le svizzere hanno sfiorato nuovamente il vantaggio, colpendo anche un palo con Nicole Vallario. A 1’17’’ dalla sirena, Ivana Wey è infine riuscita a mandare il disco in rete al termine di un'azione confusa davanti alla porta austriaca. Il gol è stato però annullato per interferenza sul portiere dopo un coach challenge richiesto dall'Austria. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi sul 2-2.
La svolta è arrivata dopo cinque minuti del terzo periodo, quando la Svizzera è finalmente riuscita a sfruttare una superiorità numerica. Dopo diversi tentativi, Ivana Wey ha battuto Luggin, riportando avanti le rossocrociate sul 3-2.
L'Austria, però, non si è arresa e ha creato diverse occasioni pericolose davanti alla porta di Brändli, aumentando la pressione nel finale.
A tre minuti e mezzo dal termine, l'allenatrice austriaca ha nuovamente tolto Luggin per inserire una giocatrice di movimento. Una scelta coraggiosa che ha permesso all'Austria di sfiorare il pareggio, ma la difesa svizzera ha resistito. A chiudere i conti ci ha pensato ancora Alina Müller - e chi se non lei - che ha approfittato della porta sguarnita per firmare il 4-2 finale e mettere al sicuro una vittoria sofferta.