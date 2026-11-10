Una (sofferta) vittoria sull'Austria ci regala i quarti

Nel secondo tempo la Svizzera ha continuato a spingere, ma ha trovato sulla sua strada una Selma Luggin in grande giornata. La portiera austriaca ha respinto un'occasione dopo l'altra, negando tra l'altro il gol a Ivana Wey. Poco dopo, su un contropiede orchestrato da Anna Meixner ed Emma Pfeffer, Theresa Schafzahl ha sfruttato una respinta di Andrea Brändli per firmare l'1-1.



Le rossocrociate hanno continuato a sprecare occasioni e l'Austria ne ha approfittato, passando sorprendentemente in vantaggio alla sua seconda superiorità numerica. A firmare il 2-1 è stata Lena Daubock, favorita da un paio di deviazioni. La reazione elvetica non si è fatta attendere: appena diciannove secondi dopo, Alina Müller ha superato la difesa avversaria e infilato il disco all'incrocio dei pali per il 2-2. Prima della seconda pausa, le svizzere hanno sfiorato nuovamente il vantaggio, colpendo anche un palo con Nicole Vallario. A 1’17’’ dalla sirena, Ivana Wey è infine riuscita a mandare il disco in rete al termine di un'azione confusa davanti alla porta austriaca. Il gol è stato però annullato per interferenza sul portiere dopo un coach challenge richiesto dall'Austria. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi sul 2-2.