Otto medaglie per la Black Eagle di Lugano

Due titoli nazionali e sei altri podi - A conquistare l'oro e il titolo di campionesse svizzere sono state Maeva Lena Costa, nella categoria Junior -49 kg, e Iris Racchi, nella Junior +68 kg. Quattro le medaglie d'argento, vinte da Deborah Villarboito nella categoria Senior -62 kg, Davon Derek Ficocelli nella Minime -38 kg, Giulia Canonica nella Junior -49 kg e David Herrera nella Junior -68 kg. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Dennis Tigani, nella categoria Benjamin -26 kg, e James Jun Ahn, nella Senior -74 kg. A completare il bilancio della squadra, il quarto posto di Andreas Passano nella categoria Senior -63 kg.

La soddisfazione dei maestri - I risultati sono motivo d'orgoglio per i fondatori e maestri della Black Eagle Taekwondo, Adam e Amin Berrada, che sottolineano anche il valore dell'esperienza vissuta dalla squadra. «Sono molto orgoglioso dei nostri atleti che hanno gestito le loro emozioni, un aspetto non facile da affrontare», ha dichiarato Adam Berrada, evidenziando anche come la trasferta abbia permesso di rafforzare i legami tra i ragazzi e conoscere nuove realtà sportive.