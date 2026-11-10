Otto medaglie per la Black Eagle di Lugano
La squadra luganese ha ben figurato ai campionati svizzeri di Taekwondo svoltisi sabato 7 novembre a Winterthur.
La squadra luganese ha ben figurato ai campionati svizzeri di Taekwondo svoltisi sabato 7 novembre a Winterthur.
LUGANO - Due titoli nazionali, quattro medaglie d'argento e due di bronzo. È il bilancio della prima partecipazione ufficiale della Black Eagle Taekwondo di Lugano ai Campionati svizzeri, disputati sabato 7 novembre a Winterthur. Un debutto da incorniciare per la società luganese, che torna a casa con otto medaglie e due nuove campionesse svizzere.
Il torneo ha riunito circa 400 atleti di oltre 50 società provenienti da tutta la Svizzera. Per la squadra ticinese è stata una giornata intensa, tra sfide con avversari di livello nazionale e alcune difficoltà organizzative della manifestazione.
Due titoli nazionali e sei altri podi - A conquistare l'oro e il titolo di campionesse svizzere sono state Maeva Lena Costa, nella categoria Junior -49 kg, e Iris Racchi, nella Junior +68 kg. Quattro le medaglie d'argento, vinte da Deborah Villarboito nella categoria Senior -62 kg, Davon Derek Ficocelli nella Minime -38 kg, Giulia Canonica nella Junior -49 kg e David Herrera nella Junior -68 kg. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Dennis Tigani, nella categoria Benjamin -26 kg, e James Jun Ahn, nella Senior -74 kg. A completare il bilancio della squadra, il quarto posto di Andreas Passano nella categoria Senior -63 kg.
La soddisfazione dei maestri - I risultati sono motivo d'orgoglio per i fondatori e maestri della Black Eagle Taekwondo, Adam e Amin Berrada, che sottolineano anche il valore dell'esperienza vissuta dalla squadra. «Sono molto orgoglioso dei nostri atleti che hanno gestito le loro emozioni, un aspetto non facile da affrontare», ha dichiarato Adam Berrada, evidenziando anche come la trasferta abbia permesso di rafforzare i legami tra i ragazzi e conoscere nuove realtà sportive.
Per Amin Berrada, il debutto ai Campionati svizzeri rappresenta soprattutto un punto di partenza: «Come prima gara è stata un successo, non solo per le medaglie, ma per l'esperienza formativa. È stato bellissimo fare gruppo, sostenersi a vicenda e gettare le basi per nuove collaborazioni con tanti amici e colleghi».
Una realtà sportiva attiva a Lugano dal 2021 - Fondata nel 2021, la Black Eagle Taekwondo è un'associazione sportiva senza scopo di lucro, aperta a bambini, ragazzi e adulti di tutto il territorio. A guidarla sono i fratelli Adam e Amin Berrada, rispettivamente cinture nere III e II Dan riconosciute dal Kukkiwon, l'organismo internazionale di riferimento per il taekwondo. L'associazione propone corsi per tutte le età, a partire dai quattro anni. Per i più piccoli, le attività si concentrano sullo sviluppo psicomotorio attraverso esercizi propedeutici. Ragazzi e adulti possono invece apprendere i fondamentali della disciplina, migliorare la propria forma fisica e adottare uno stile di vita sano. Accanto all'attività sportiva, la Black Eagle Taekwondo promuove iniziative dedicate all'inclusione, al rispetto e all'educazione alla salute. Tra queste figurano le lezioni gratuite di autodifesa per le donne di Lugano, organizzate in collaborazione con il Comune. La società partecipa inoltre a eventi cittadini e mantiene stretti rapporti con famiglie e istituzioni locali. Il taekwondo diventa così non solo una disciplina sportiva, ma anche un'occasione di incontro e aggregazione sul territorio.