Qatar e Abu Dhabi, la F1 rassicura: «Siamo perfettamente preparati»
Il presidente della FIA dissipa qualsiasi voce su un possibile annullamento delle due gare.
FORMULA 1 - La Formula 1 si prepara a chiudere la stagione in Medio Oriente, nonostante le incertezze legate ai conflitti nella regione. La Federazione internazionale dell'automobile (FIA) è «perfettamente preparata» per gli ultimi due Gran Premi dell'anno, in programma in Qatar e ad Abu Dhabi. Lo ha assicurato martedì il presidente della Federazione, Mohammed Ben Sulayem, nel tentativo di dissipare le voci su una possibile cancellazione delle due gare.
«Siamo pronti per il Qatar e Abu Dhabi», ha dichiarato il dirigente emiratino su Instagram. «Siamo perfettamente preparati e determinati a offrire due weekend di Gran Premio eccezionali e una conclusione spettacolare al Campionato del mondo di Formula 1». Ben Sulayem ha inoltre sottolineato la stretta collaborazione con gli organizzatori locali per accogliere al meglio piloti, scuderie e tifosi. I due appuntamenti sono in programma nei fine settimana del 28-29 novembre e del 5-6 dicembre.
Le tensioni in Medio Oriente
La guerra che coinvolge Iran, Israele e Stati Uniti, e che da febbraio ha avuto ripercussioni militari sui Paesi del Golfo, ha già condizionato il calendario degli sport motoristici. In primavera è stato annullato il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1, mentre altre competizioni, tra cui gare di rally e prove di endurance, hanno subito cancellazioni. Da mesi, dunque, la sicurezza delle ultime due tappe del Mondiale resta motivo di preoccupazione.
Alle preoccupazioni per la sicurezza si aggiungono gli interessi economici. Secondo quanto riportato, tra la FIA e gli organizzatori locali sarebbe in corso un braccio di ferro: nessuna delle parti vorrebbe assumersi da sola la responsabilità di cancellare un Gran Premio, rischiando di perdere decine di milioni di dollari. Già all'inizio di ottobre, il numero uno della Formula 1, Stefano Domenicali, aveva ribadito la volontà di mantenere entrambe le gare, suscitando però scetticismo nel paddock.
Un segnale incoraggiante è arrivato dalla MotoGP, che lo scorso fine settimana ha disputato il proprio Gran Premio in Qatar senza incidenti degni di nota, nonostante la rinuncia del costruttore giapponese Yamaha. Alla Formula 1 restano invece tre appuntamenti: Las Vegas, dal 19 al 21 novembre, seguito da Qatar e Abu Dhabi. I titoli mondiali sono già stati assegnati: Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo piloti, mentre Mercedes ha conquistato il titolo costruttori.