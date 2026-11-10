Qatar e Abu Dhabi, la F1 rassicura: «Siamo perfettamente preparati»

Le tensioni in Medio Oriente

La guerra che coinvolge Iran, Israele e Stati Uniti, e che da febbraio ha avuto ripercussioni militari sui Paesi del Golfo, ha già condizionato il calendario degli sport motoristici. In primavera è stato annullato il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1, mentre altre competizioni, tra cui gare di rally e prove di endurance, hanno subito cancellazioni. Da mesi, dunque, la sicurezza delle ultime due tappe del Mondiale resta motivo di preoccupazione.

Alle preoccupazioni per la sicurezza si aggiungono gli interessi economici. Secondo quanto riportato, tra la FIA e gli organizzatori locali sarebbe in corso un braccio di ferro: nessuna delle parti vorrebbe assumersi da sola la responsabilità di cancellare un Gran Premio, rischiando di perdere decine di milioni di dollari. Già all'inizio di ottobre, il numero uno della Formula 1, Stefano Domenicali, aveva ribadito la volontà di mantenere entrambe le gare, suscitando però scetticismo nel paddock.