Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

LUGANO - Quanti casi di presunta corruzione o favoritismi negli appalti pubblici sono emersi a Lugano negli ultimi vent'anni? Quali controlli vengono effettuati sulle commesse comunali? E quali strumenti esistono per prevenire conflitti d'interesse e irregolarità? Sono le domande che il consigliere comunale della Lega Omar Wicht rivolge al Municipio attraverso un'interrogazione dedicata alla gestione degli appalti pubblici della Città.