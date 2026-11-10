Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
Il consigliere comunale della Lega Omar Wicht chiede al Municipio di Lugano di fare chiarezza su eventuali casi di corruzione o favoritismi.
LUGANO - Quanti casi di presunta corruzione o favoritismi negli appalti pubblici sono emersi a Lugano negli ultimi vent'anni? Quali controlli vengono effettuati sulle commesse comunali? E quali strumenti esistono per prevenire conflitti d'interesse e irregolarità? Sono le domande che il consigliere comunale della Lega Omar Wicht rivolge al Municipio attraverso un'interrogazione dedicata alla gestione degli appalti pubblici della Città.
I precedenti e i 63,7 milioni di incarichi diretti
Secondo Wicht, a Lugano i dubbi sulla gestione delle commesse pubbliche circolano da anni. Il consigliere comunale richiama il cartello dell'asfalto, il caso della banchina di Riva Vela e le verifiche al LAC.
A questi elementi aggiunge il tema degli incarichi diretti: nel 2024, sottolinea, «la Città ne avrebbe assegnati 2'190, per un valore complessivo di 63,7 milioni di franchi». Una questione sulla quale, ricorda, sono già stati presentati un'interpellanza il 30 gennaio 2025 e un'interrogazione del gruppo Avanti con Ticino & lavoro il 15 giugno dello stesso anno.
Vent'anni di appalti sotto la lente
L'obiettivo dichiarato è «fare chiarezza con i fatti e non con le voci». Per questo Wicht chiede innanzitutto al Municipio di ricostruire quanto accaduto negli ultimi vent'anni.
In particolare, vuole sapere quanti casi di presunta corruzione, accettazione di vantaggi o favoritismi nell'ambito delle commesse comunali siano stati segnalati, indagati, sanzionati oppure archiviati. Chiede inoltre di conoscere gli esiti delle eventuali procedure e gli importi recuperati dalla Città.
Chi controlla gli appalti?
Un secondo gruppo di domande riguarda i meccanismi di vigilanza attualmente in vigore. Il consigliere comunale vuole sapere chi controlli oggi gli appalti pubblici e attraverso quali procedure.
Nel mirino anche l'attività del Controllo finanze. «Quante verifiche sono state effettuate negli ultimi cinque anni?» Wicht chiede inoltre se esista un canale di whistleblowing, attraverso il quale segnalare eventuali irregolarità, e quante segnalazioni siano state ricevute.
Conflitti d'interesse, regali e incarichi frazionati
L'ultima parte dell'interrogazione si concentra sugli strumenti di prevenzione. Wicht domanda quali misure concrete siano previste per evitare conflitti d'interesse, contatti non tracciati tra funzionari comunali e aziende e il frazionamento degli incarichi finalizzato ad aggirare le procedure di concorso.
Due le questioni specifiche poste al Municipio: esiste un registro dei regali ricevuti dai funzionari? Ed è previsto un obbligo di ricusazione in presenza di potenziali conflitti d'interesse?