Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

La possibilità di acquistare l'edificio è emersa grazie ai contatti con la comunità evangelica. «All'inizio si era parlato di un affitto, ma poi abbiamo capito che non sarebbe stata la soluzione migliore. Ci sono voluti due o tre anni di discussioni prima di arrivare a un accordo». Persino il finanziamento ha richiesto uno sforzo importante. «Non avevamo grandi disponibilità economiche. La comunità macedone ha risposto molto bene alla raccolta fondi, donandoci quanto serviva per chiedere un prestito alle banche. Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione con Raiffeisen». Circa due terzi della somma erano già disponibili grazie ai contributi dei fedeli e di altre organizzazioni ecclesiastiche. La vendita è stata discussa durante tre assemblee, fino all'accordo raggiunto nel marzo 2026 grazie alla mediazione di Assofide SA.