Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

La fuga dallo yacht a Saint-Tropez

La vicenda è emersa il 9 ottobre 2024, quando il manager è stato visto scappare dal proprio yacht nel golfo di Saint-Tropez. Dopo essersi nascosto tra i vicoli del porto, ha cercato riparo in un albergo, dove ha perso conoscenza. Trasportato in ospedale, è stato successivamente visitato, due giorni dopo, al pronto soccorso di Legnano.

Il quadro clinico era allarmante: oltre all'estrema magrezza, i sanitari hanno riscontrato condizioni igieniche precarie e numerose ustioni riconducibili a bruciature di sigaretta. Ai medici, l'uomo ha raccontato che a infliggergli quelle sofferenze sarebbe stata la moglie.