Città del Vaticano
Il Papa in Sudamerica, oggi la prima tappa
Nel suo nuovo viaggio apostolico, il Pontefice visiterà Uruguay, Argentina e Perù a partire dalla capitale Montevideo.
IMAGO / SOPA Images
Fonte Ats Ans
Il Papa in Sudamerica, oggi la prima tappa
Nel suo nuovo viaggio apostolico, il Pontefice visiterà Uruguay, Argentina e Perù a partire dalla capitale Montevideo.
ROMA - Il Papa vola oggi in Sudamerica per il suo viaggio apostolico che lo porterà in tre paesi: Uruguay, Argentina e Perù. Prima tappa sarà la capitale uruguayana Montevideo.
L'aereo del Papa ha lasciato l'aeroporto di Roma Fiumicino alle 7 e arriverà a Montevideo dopo circa 13 ore e mezzo: alle 16.30 ora locale, 20.30 ora svizzera
Dopo la cerimonia di benvenuto il primo appuntamento è l'incontro con le autorità civili a Plaza Indipendencia, alle 17.45 ora locale (21.45 in Svizzera). Quindi la visita al presidente della Repubblica Yamandù Orsi.
L'ultimo appuntamento della giornata sarà per Leone la celebrazione dei vespri con i vescovi, i sacerdoti e i religiosi nella cattedrale dell'Immacolata Concezione.
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