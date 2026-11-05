Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
L'allarme per alcuni casi in circolazione nella regione. La Polizia Cantonale: «Fenomeno circoscritto». Ma non tutti i casi finiscono nelle statistiche della polizia.
L'allarme per alcuni casi in circolazione nella regione. La Polizia Cantonale: «Fenomeno circoscritto». Ma non tutti i casi finiscono nelle statistiche della polizia.
LOCARNO - Cinquanta franchi fanno sempre comodo. Un po' meno quando la banconota che ci si ritrova in tasca non ne vale nemmeno mezzo. È quanto accaduto a un lettore del Locarnese, trovatosi nel portafogli un pezzo da 50 del tutto simile (ma non identico) a una banconota autentica.
Uno sguardo ulteriore, forse, gli avrebbe evitato qualche grattacapo. Ma c'è di più: secondo la segnalazione giunta in redazione l'episodio, nella regione, non sarebbe isolato.
Una voce che abbiamo voluto verificare chiedendo lumi alla Polizia Cantonale. La risposta, giunta dopo le verifiche necessarie, invita a non cedere a facili allarmismi. «Non ci risultano segnalazioni particolari nella zona indicata. Recentemente si segnalano alcuni casi in altri distretti ma, in generale, la casistica relativa al fenomeno della falsa moneta resta comunque circoscritta», ci viene spiegato.
La stessa Polizia, tuttavia, invita a tenere in considerazione il fatto che quanto censito come Polizia cantonale «è solo una piccola parte dei casi identificati in Ticino». «La maggioranza degli intermediari finanziari - viene precisato - trasmette le segnalazioni direttamente a fedpol, competente per i reati di contraffazione, alterazione e messa in circolazione di monete false».
Abbiamo nel frattempo interpellato anche fedpol, che conferma quanto segnalato dalla Polizia Cantonale: «A nostra conoscenza, non è stato osservato alcun fenomeno particolare legato alla circolazione di banconote false da 50 franchi su scala nazionale».
Al momento, insomma, non sembrerebbe esserci nessuna particolare emergenza nel Locarnese e nemmeno altrove, ma ciò non equivale necessariamente alla certezza che qualche banconota taroccata non possa essere passata di mano. Un'occhiata in più al denaro che si riceve, dunque, può evitare qualche amara delusione.
Cosa fare se si sospetta di avere soldi falsi
Se ci si ritrova tra le mani una banconota sospetta, meglio evitare improvvisazioni. E soprattutto, per quanto possa essere forte la tentazione di liberarsene, non bisogna provare a spenderla.
Ecco cosa fare:
- Non rimetterla in circolazione: farlo costituisce un reato.
- Contattare le autorità: segnalare il fatto alla Polizia cantonale oppure consegnare il denaro a una banca, a un ufficio postale o alla polizia.
- Attendere le verifiche: le banconote sospette vengono poi trasmesse a fedpol.