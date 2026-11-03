Tragedia a Tenerife: moglie e figlia di de Miguel erano allo stadio

I genitori sono arrivati appositamente a Tenerife

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio spagnolo. Gerard Piqué per esempio, presidente dell'Andorra, ha espresso il proprio cordoglio sui social media: «Mi dispiace tanto. Riposa in pace, Jesús». Numerosi club e personalità sportive hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia. Il Real Madrid ha osservato un minuto di silenzio prima dell'allenamento mattutino, mentre analoghi omaggi sono previsti in occasione delle partite di Champions League di Atlético Madrid e Villarreal. La federazione spagnola ha inoltre disposto il rinvio degli incontri di Copa del Rey in programma.

«Dilaniati dal dolore»

Il Tenerife ha confermato ufficialmente il decesso nella mattinata di martedì 3 novembre 2026. «Dilaniati dal dolore, con un nodo alla gola e incapaci di credere che tutto ciò sia vero, il Tenerife comunica che Jesús de Miguel Alameda è tragicamente deceduto martedì 3 novembre 2026 alle ore 8», si legge nel comunicato della società. Il club ha poi aggiunto che non esistono parole «che possano alleviare questo dolore colmo di tristezza», esprimendo la propria vicinanza ai familiari, agli amici e a tutti i tifosi.