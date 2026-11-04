Ma conviene ancora fare l'allenatore? «Serve equilibrio...»

Marco, ma fare l'allenatore è ancora un bel mestiere?

«Evidentemente ci sono due facce della medaglia. Da una parte c'è il piacere di vivere il calcio, con tutte le emozioni che regala, dall'altra c'è la pressione, sempre altissima, che negli ultimi anni credo sia aumentata, sia da parte dei dirigenti sia dei tifosi. Questo è il calcio e fa parte del lavoro di un mister. Bisogna avere una grande forza mentale e, soprattutto, stare bene con sé stessi. Serve equilibrio, sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male».

A Lugano ti licenziarono nel maggio del 2011, quando la squadra era prima in classifica e chiaramente favorita per la promozione diretta in Super League...

«Sì, ed è stata una storia abbastanza assurda. Dieci anni dopo arrivarono le scuse di Angelo Renzetti... Credo che anche lui si rese conto che non era stato il momento giusto per cambiare allenatore. Devo dire che quella separazione mi fece davvero male e ci misi tanto tempo a metabolizzarla. Non era semplicemente giusto e credo che continuando insieme avremmo potuto centrare il nostro obiettivo».