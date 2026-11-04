Cerca e trova immobili
Segnalaci
CALCIO

Ma conviene ancora fare l'allenatore? «Serve equilibrio...»

Fare l'allenatore è un mestiere durissimo. Lo sa bene Marco Schällibaum, tecnico che ha vissuto grandi stagioni ma anche delusioni cocenti. I suoi consigli.
Ma conviene ancora fare l'allenatore? «Serve equilibrio...»
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Ma conviene ancora fare l'allenatore? «Serve equilibrio...»
Fare l'allenatore è un mestiere durissimo. Lo sa bene Marco Schällibaum, tecnico che ha vissuto grandi stagioni ma anche delusioni cocenti. I suoi consigli.
In Ticino Marco Schällibaum ha allenato Lugano, Bellinzona e Chiasso. Fra i risultati di rilievo, spicca la promozione con l'Yverdon ottenuta nel 2023, quando aveva riportato i romandi nell'élite del calcio elvetico dopo 17 anni.
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - La pressione dei risultati, le aspettative di dirigenti e tifosi, la paura dell'esonero e la ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita privata. Quella dell'allenatore è una professione affascinante ma logorante, che richiede una grande forza mentale. Come si affrontano i momenti difficili? E quanto pesa una separazione, soprattutto quando arriva inaspettata?

Ne abbiamo parlato con Marco Schällibaum, un tecnico di grande esperienza e spesso descritto come molto emotivo, che ha vissuto sulla propria pelle gioie e delusioni del calcio, tra cui un doloroso (e immeritato) addio al Lugano nel 2011, quando i bianconeri stavano flirtando con la promozione.

Marco, ma fare l'allenatore è ancora un bel mestiere?
«Evidentemente ci sono due facce della medaglia. Da una parte c'è il piacere di vivere il calcio, con tutte le emozioni che regala, dall'altra c'è la pressione, sempre altissima, che negli ultimi anni credo sia aumentata, sia da parte dei dirigenti sia dei tifosi. Questo è il calcio e fa parte del lavoro di un mister. Bisogna avere una grande forza mentale e, soprattutto, stare bene con sé stessi. Serve equilibrio, sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male».

A Lugano ti licenziarono nel maggio del 2011, quando la squadra era prima in classifica e chiaramente favorita per la promozione diretta in Super League...
«Sì, ed è stata una storia abbastanza assurda. Dieci anni dopo arrivarono le scuse di Angelo Renzetti... Credo che anche lui si rese conto che non era stato il momento giusto per cambiare allenatore. Devo dire che quella separazione mi fece davvero male e ci misi tanto tempo a metabolizzarla. Non era semplicemente giusto e credo che continuando insieme avremmo potuto centrare il nostro obiettivo».

TiPress

Il mestiere dell'allenatore ti assorbe tutto. Come si fa a staccare?
«È tutta una questione di esperienza. Quando ero allo Young Boys, a 38 anni, ero diverso rispetto a oggi. Se vuoi fare l'allenatore, devi saper staccare, altrimenti diventi matto. Se pensi al calcio 24 ore su 24, non puoi sopravvivere né pensare di fare un buon lavoro. Devi lavorare con tanta passione e dedizione, ma anche ritagliarti dei momenti per te, per essere pronto il giorno dopo. Altrimenti rischi di diventare un morto che cammina».

Come si convive con la paura, quasi giornaliera, dell'esonero?
«La paura non è una buona amica, non si può avere paura della vita. Sicuramente ci sono momenti in cui ti dici: “Se oggi non facciamo risultato, arriveranno dei momenti difficili”. Devi però saper andare oltre, concentrarti sul lavoro e avere sempre la consapevolezza di aver dato tutto. Quello dell'allenatore, però, è un continuo saliscendi, quando scegli questo lavoro devi saperlo».

C'è un esonero che ti ha fatto più male di altri?
«Una separazione fa sempre male, come nella vita, d'altronde. A volte, però, dopo una separazione, ci si sente anche più liberi, ma il momento in cui avviene non è facile da gestire. Hai bisogno di tempo per metabolizzare».

Consiglieresti la figura dello psicologo a un allenatore?
«Se vuoi fare l'allenatore, è una buona cosa. Quando si parla di uno psicologo o di uno psichiatra, alcuni pensano che tu sia matto. Secondo me, però, avere un professionista al proprio fianco è positivo e, nel calcio di oggi, è fondamentale. Una figura del genere, inserita nel team, può anche aiutare i giocatori a migliorare le loro prestazioni. Visto quanto corre veloce la vita, serve qualcuno che ti accompagni. Quindi sì, sono favorevole».

I social hanno rovinato il calcio?
«Io sono di un'altra generazione. Fanno parte della vita di oggi, ma secondo me si sta andando oltre. Non è possibile che, appena fai qualcosa di particolare, tutti lo sappiano subito. Non è facile da gestire una cosa del genere, ma purtroppo bisogna imparare a conviverci».

Oggi Marco Schällibaum si sta godendo la pensione?
«No... A 64 anni mi sento ancora giovane. Ho ancora voglia di fare, sia come allenatore sia in un'altra funzione. Mi manca il calcio e vorrei aiutare un club mettendo a disposizione la mia esperienza. Nella mia testa non sono ancora pronto a dire che è finita. Sto attraversando una fase di alti e bassi, ma sono abbastanza solido mentalmente e mi sto guardando attorno».

Ti sta stupendo il percorso del Lugano?
«Sono felice per come stiano andando le cose. Sono sempre in contatto con il Crus, che era il mio assistente a Chiasso. Ci sentiamo per messaggio e sono andato a vedere la partita con il Lucerna. Lo stadio nuovo è magnifico. Nonostante come sia finita, il Lugano mi è rimasto nel cuore».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
calcioluganomarco schällibaumpsicologia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
1 gior
19

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
129
204

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
16 ore

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
1 gior
94
214

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
3 gior

Tensione all'esterno di un locale

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
23 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
19 ore
33
72

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
2 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
62

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
175

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
23 ore
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
140

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
24
73

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 ora
10
103

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
76

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
2 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
23 ore
11
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
18 ore
41
109

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
94

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
2 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
16 ore
8
50

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
7
43

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
2 gior
16
34

Tutti denunciati

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
2 gior
16
88

Che Ambrì!

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
3 ore
8
48

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
15
58

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
3 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
2 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
25
30

Un tempo è finito

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
2 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
4 gior
21
74

Ecco don Funerale

ULTIME NOTIZIE SPORT
L'Inter dimentica il derby, la Roma rovina tutto (ancora una volta)
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
10 ore
4

L'Inter dimentica il derby, la Roma rovina tutto (ancora una volta)

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
12 ore
14

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
15 ore
22
24

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Brutta perdita per l'Ambrì: Philip Wüthrich ha deciso di non rinnovare
LIVE
HCAP
17 ore
22
36

Brutta perdita per l'Ambrì: Philip Wüthrich ha deciso di non rinnovare

Elena Martinenghi di bronzo al Crystal Skate of Romania
LIVE
PATTINAGGIO
17 ore
4

Elena Martinenghi di bronzo al Crystal Skate of Romania

Tutti aborrono la Russia, la Svizzera per ora "fischietta"
LIVE
MONDIALI
18 ore
36
47

Tutti aborrono la Russia, la Svizzera per ora "fischietta"

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
8
63

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
23 ore
7

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
1 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
1 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega