Ma conviene ancora fare l'allenatore? «Serve equilibrio...»
Fare l'allenatore è un mestiere durissimo. Lo sa bene Marco Schällibaum, tecnico che ha vissuto grandi stagioni ma anche delusioni cocenti. I suoi consigli.
In Ticino Marco Schällibaum ha allenato Lugano, Bellinzona e Chiasso. Fra i risultati di rilievo, spicca la promozione con l'Yverdon ottenuta nel 2023, quando aveva riportato i romandi nell'élite del calcio elvetico dopo 17 anni.
Fare l'allenatore è un mestiere durissimo. Lo sa bene Marco Schällibaum, tecnico che ha vissuto grandi stagioni ma anche delusioni cocenti. I suoi consigli.
In Ticino Marco Schällibaum ha allenato Lugano, Bellinzona e Chiasso. Fra i risultati di rilievo, spicca la promozione con l'Yverdon ottenuta nel 2023, quando aveva riportato i romandi nell'élite del calcio elvetico dopo 17 anni.
LUCERNA - La pressione dei risultati, le aspettative di dirigenti e tifosi, la paura dell'esonero e la ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita privata. Quella dell'allenatore è una professione affascinante ma logorante, che richiede una grande forza mentale. Come si affrontano i momenti difficili? E quanto pesa una separazione, soprattutto quando arriva inaspettata?
Ne abbiamo parlato con Marco Schällibaum, un tecnico di grande esperienza e spesso descritto come molto emotivo, che ha vissuto sulla propria pelle gioie e delusioni del calcio, tra cui un doloroso (e immeritato) addio al Lugano nel 2011, quando i bianconeri stavano flirtando con la promozione.
Marco, ma fare l'allenatore è ancora un bel mestiere?
«Evidentemente ci sono due facce della medaglia. Da una parte c'è il piacere di vivere il calcio, con tutte le emozioni che regala, dall'altra c'è la pressione, sempre altissima, che negli ultimi anni credo sia aumentata, sia da parte dei dirigenti sia dei tifosi. Questo è il calcio e fa parte del lavoro di un mister. Bisogna avere una grande forza mentale e, soprattutto, stare bene con sé stessi. Serve equilibrio, sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male».
A Lugano ti licenziarono nel maggio del 2011, quando la squadra era prima in classifica e chiaramente favorita per la promozione diretta in Super League...
«Sì, ed è stata una storia abbastanza assurda. Dieci anni dopo arrivarono le scuse di Angelo Renzetti... Credo che anche lui si rese conto che non era stato il momento giusto per cambiare allenatore. Devo dire che quella separazione mi fece davvero male e ci misi tanto tempo a metabolizzarla. Non era semplicemente giusto e credo che continuando insieme avremmo potuto centrare il nostro obiettivo».
Il mestiere dell'allenatore ti assorbe tutto. Come si fa a staccare?
«È tutta una questione di esperienza. Quando ero allo Young Boys, a 38 anni, ero diverso rispetto a oggi. Se vuoi fare l'allenatore, devi saper staccare, altrimenti diventi matto. Se pensi al calcio 24 ore su 24, non puoi sopravvivere né pensare di fare un buon lavoro. Devi lavorare con tanta passione e dedizione, ma anche ritagliarti dei momenti per te, per essere pronto il giorno dopo. Altrimenti rischi di diventare un morto che cammina».
Come si convive con la paura, quasi giornaliera, dell'esonero?
«La paura non è una buona amica, non si può avere paura della vita. Sicuramente ci sono momenti in cui ti dici: “Se oggi non facciamo risultato, arriveranno dei momenti difficili”. Devi però saper andare oltre, concentrarti sul lavoro e avere sempre la consapevolezza di aver dato tutto. Quello dell'allenatore, però, è un continuo saliscendi, quando scegli questo lavoro devi saperlo».
C'è un esonero che ti ha fatto più male di altri?
«Una separazione fa sempre male, come nella vita, d'altronde. A volte, però, dopo una separazione, ci si sente anche più liberi, ma il momento in cui avviene non è facile da gestire. Hai bisogno di tempo per metabolizzare».
Consiglieresti la figura dello psicologo a un allenatore?
«Se vuoi fare l'allenatore, è una buona cosa. Quando si parla di uno psicologo o di uno psichiatra, alcuni pensano che tu sia matto. Secondo me, però, avere un professionista al proprio fianco è positivo e, nel calcio di oggi, è fondamentale. Una figura del genere, inserita nel team, può anche aiutare i giocatori a migliorare le loro prestazioni. Visto quanto corre veloce la vita, serve qualcuno che ti accompagni. Quindi sì, sono favorevole».
I social hanno rovinato il calcio?
«Io sono di un'altra generazione. Fanno parte della vita di oggi, ma secondo me si sta andando oltre. Non è possibile che, appena fai qualcosa di particolare, tutti lo sappiano subito. Non è facile da gestire una cosa del genere, ma purtroppo bisogna imparare a conviverci».
Oggi Marco Schällibaum si sta godendo la pensione?
«No... A 64 anni mi sento ancora giovane. Ho ancora voglia di fare, sia come allenatore sia in un'altra funzione. Mi manca il calcio e vorrei aiutare un club mettendo a disposizione la mia esperienza. Nella mia testa non sono ancora pronto a dire che è finita. Sto attraversando una fase di alti e bassi, ma sono abbastanza solido mentalmente e mi sto guardando attorno».
Ti sta stupendo il percorso del Lugano?
«Sono felice per come stiano andando le cose. Sono sempre in contatto con il Crus, che era il mio assistente a Chiasso. Ci sentiamo per messaggio e sono andato a vedere la partita con il Lucerna. Lo stadio nuovo è magnifico. Nonostante come sia finita, il Lugano mi è rimasto nel cuore».