La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Divise a tinta unita e ritorno della camicia

Il cambiamento più evidente riguarda l'aspetto delle uniformi, che passano dalla precedente configurazione bicolore a una tinta unita. Tra le novità figura anche il ritorno della camicia nella dotazione di servizio. Per gli agenti e gli assistenti di sicurezza pubblica viene invece mantenuta la versione grigia.

Le nuove divise KEP sono state concepite per rispondere alle esigenze operative del lavoro quotidiano e rafforzare l'uniformità e la riconoscibilità delle forze di polizia a livello nazionale. Nonostante l'adozione di un modello condiviso, ogni Corpo conserva i propri elementi distintivi, come badge e mostrine.