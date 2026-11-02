La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
Le nuove divise KEP puntano a rafforzare l’uniformità delle forze dell’ordine ticinesi e migliorare la riconoscibilità a livello nazionale.
Le nuove divise KEP puntano a rafforzare l’uniformità delle forze dell’ordine ticinesi e migliorare la riconoscibilità a livello nazionale.
BELLINZONA - Dopo vent'anni, la polizia ticinese cambia uniforme. Da oggi (lunedì 2 novembre), tutti gli agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali indosseranno ufficialmente la nuova divisa di servizio KEP. La distribuzione degli equipaggiamenti, avviata nel mese di ottobre, è stata completata e il passaggio alla nuova uniforme riguarderà l'intero territorio cantonale.
La novità, annunciata lo scorso anno nell'ambito del progetto di rinnovo delle divise, segna l'addio alle uniformi UNIMATOS, introdotte vent'anni fa. Il Ticino si allinea così agli altri Corpi di polizia svizzeri che, a partire dal 2015, hanno progressivamente adottato un modello comune, secondo quanto deciso dalla Conferenza dei comandanti e delle comandanti delle Polizie cantonali svizzere (CCPCS).
Divise a tinta unita e ritorno della camicia
Il cambiamento più evidente riguarda l'aspetto delle uniformi, che passano dalla precedente configurazione bicolore a una tinta unita. Tra le novità figura anche il ritorno della camicia nella dotazione di servizio. Per gli agenti e gli assistenti di sicurezza pubblica viene invece mantenuta la versione grigia.
Le nuove divise KEP sono state concepite per rispondere alle esigenze operative del lavoro quotidiano e rafforzare l'uniformità e la riconoscibilità delle forze di polizia a livello nazionale. Nonostante l'adozione di un modello condiviso, ogni Corpo conserva i propri elementi distintivi, come badge e mostrine.
Una distribuzione coordinata in tutto il Cantone
Il rinnovo delle uniformi ha richiesto un'importante organizzazione logistica. La prima fase, avviata in ottobre, ha riguardato la distribuzione dei nuovi equipaggiamenti, mentre la seconda è dedicata al ritiro delle precedenti dotazioni UNIMATOS.
La distribuzione del materiale è stata gestita centralmente, con consegne effettuate direttamente ai diversi posti di polizia. Una modalità che ha permesso di coordinare il passaggio alla nuova uniforme su tutto il territorio ticinese, facilitando la gestione delle forniture e garantendo la continuità delle attività operative.