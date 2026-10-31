Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
L'idea di una coppia di Gordola di aprire le porte di casa loro alla comunità per l'ormai tradizionale “Dolcetto o scherzetto” è stata un successo: «Quest'anno facciamo il bis e ci aspettiamo un afflusso... pauroso».
L'idea di una coppia di Gordola di aprire le porte di casa loro alla comunità per l'ormai tradizionale “Dolcetto o scherzetto” è stata un successo: «Quest'anno facciamo il bis e ci aspettiamo un afflusso... pauroso».
GORDOLA - Forse non sarà una tradizione propriamente autoctona, ma Halloween, con il suo iconico «Dolcetto o scherzetto», si sta facendo strada, anno dopo anno, nel cuore dei ticinesi (anche di quelli più... cresciutelli).
E - fra streghe, scheletri e lanterne-zucca - sono sempre di più quelli che decidono di fare le cose davvero in grande.
È il caso di Luciano e Katia, una coppia di Gordola che l’anno scorso ha voluto «alzare la posta», aprendo alla comunità il giardino della propria Casa Flora, trasformato per l’occasione con addobbi da brivido.
Il risultato? Una festa riuscitissima, capace di attirare decine e decine di persone, che hanno ballato, riso e scherzato fino a tarda ora.
«A un certo punto è arrivato anche il sindaco», racconta sorridendo Luciano, che aveva pensato proprio a tutto, avvertendo vicini e autorità: «Abbiamo chiesto tutti i permessi necessari. Avevamo - e tra l’altro abbiamo anche quest’anno - le macchine per il fumo e volevamo evitare di far arrivare... i pompieri a sirene spiegate (ride)».
Visto il successo, il bis era quasi scontato: «È andato tutto talmente bene che anche quest’anno il Comune ha approvato la nostra richiesta, dicendosi molto contento dell’iniziativa. Quanta gente arriverà? Ci aspettiamo un afflusso importante, almeno pari a quello dell’anno scorso, anche se probabilmente lo supereremo», continua.
La famiglia porta avanti l’iniziativa in modo spontaneo e conviviale, «senza alcuno scopo di lucro», conferma la coppia. L’unico desiderio è «regalare un momento di festa e convivialità alla comunità di Gordola e contribuire a mantenere vivo un positivo spirito di condivisione tra grandi e piccoli».
Per Luciano e Katia, quindi, Halloween è ben lungi da essere una sterile festa importata ma può diventare una bella occasione per stare insieme e... spaventarsi!
L’appuntamento è per sabato 31 ottobre: «Mi sento di dire che siamo praticamente pronti», sorride Luciano, ancora impegnato negli ultimi preparativi. «Accoglieremo bambini, ragazzi e famiglie offrendo gratuitamente dolcetti (non potrebbe essere altrimenti, ndr.), vin brulé e tè caldo per tutta la notte», conclude.
Per chi volesse partecipare, l’indirizzo da segnarsi in agenda è Via Santa Maria 18 a Gordola, dove si trova Casa Flora.