Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

«A un certo punto è arrivato anche il sindaco», racconta sorridendo Luciano, che aveva pensato proprio a tutto, avvertendo vicini e autorità: «Abbiamo chiesto tutti i permessi necessari. Avevamo - e tra l’altro abbiamo anche quest’anno - le macchine per il fumo e volevamo evitare di far arrivare... i pompieri a sirene spiegate (ride)».

