Camion contro moto sulla cantonale

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra e inizialmente ha ricevuto assistenza da alcune persone che si trovavano sul posto. Il personale dell'ambulanza ha provveduto poi a trasportarlo in ospedale. Non siamo al momento in grado di indicare le sue condizioni di salute.

Il sinistro ha peggiorato la situazione del traffico nell'area, già complicata visto l'orario di punta. La coda a nord inizia già ben oltre Gravesano.