Camion contro moto sulla cantonale
Incidente intorno alle 16.45 nella zona dello svincolo di Lugano Nord, sul posto ambulanza e polizia
MANNO - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì sulla strada cantonale a Manno, all'altezza dell'impianto semaforico che consente d'immettersi verso lo svincolo autostradale di Lugano Nord.
Stando a quanto riferito in redazione da un lettore, presente sul posto, un camion e una moto sono entrati in collisione per motivi che saranno accertati dalla Polizia cantonale, prontamente intervenuta sul posto.
Ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra e inizialmente ha ricevuto assistenza da alcune persone che si trovavano sul posto. Il personale dell'ambulanza ha provveduto poi a trasportarlo in ospedale. Non siamo al momento in grado di indicare le sue condizioni di salute.
Il sinistro ha peggiorato la situazione del traffico nell'area, già complicata visto l'orario di punta. La coda a nord inizia già ben oltre Gravesano.