Preventivo in rosso, ma il comune «resta solido»

In un contesto caratterizzato da una crescita delle spese, il Municipio ha chiesto ai Dicasteri di riesaminare la spesa pubblica e adottato un taglio lineare del 5% delle spese per beni e servizi. Queste misure di contenimento hanno già permesso di conseguire risparmi per circa 0.6 milioni. Il Municipio conferma inoltre il suo massimo impegno nel cercare di contenere la spesa legata all’autonomia comunale.

Il piano delle opere 2027 conferma gli investimenti nei servizi, nelle infrastrutture e negli spazi pubblici nel quadro della strategia 2035 della Città. Tra i principali progetti figurano la strategia digitale SMARTxME e lo sviluppo dello sportello elettronico, progetto che ha subito dei ritardi nel corso del 2026. Per la Rete Case Anziani Mendrisiotto (ECAM), il Municipio conferma che nel secondo semestre del 2026 sarà aperto il concorso di architettura per la progettazione di una nuova Casa anziani. Sono inoltre previsti i lavori di ristrutturazione di Villa Argentina e di risanamento di Palazzo comunale e del Centro scolastico Canavée