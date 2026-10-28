Preventivo in rosso, ma il comune «resta solido»
I conti presentano un disavanzo di 6.2 milioni. Confermati i moltiplicatori al 77% per le persone fisiche e all'82% per le persone giuridiche
MENDRISIO - Un fabbisogno di gestione corrente di 55.7 milioni di franchi, un disavanzo pari a 6.2 milioni e il moltiplicatore d’imposta confermato al 77% per le persone fisiche e all'82% per quelle giuridiche. Sono queste le cifre principali del Preventivo per il 2027 presentato oggi dal Municipio di Mendrisio.
«Il Preventivo 2027 conferma la volontà del Municipio di mantenere una fiscalità stabile e, allo stesso tempo, di continuare a investire nei servizi, nelle infrastrutture e nei progetti strategici della Città. Il quadro finanziario richiede attenzione e prudenza, ma le misure già adottate ci permettono di affrontare il prossimo anno con responsabilità, salvaguardando la solidità finanziaria del Comune», spiega ─ citato in un comunicato ─ il sindaco Samuele Cavadini.
In un contesto caratterizzato da una crescita delle spese, il Municipio ha chiesto ai Dicasteri di riesaminare la spesa pubblica e adottato un taglio lineare del 5% delle spese per beni e servizi. Queste misure di contenimento hanno già permesso di conseguire risparmi per circa 0.6 milioni. Il Municipio conferma inoltre il suo massimo impegno nel cercare di contenere la spesa legata all’autonomia comunale.
Il piano delle opere 2027 conferma gli investimenti nei servizi, nelle infrastrutture e negli spazi pubblici nel quadro della strategia 2035 della Città. Tra i principali progetti figurano la strategia digitale SMARTxME e lo sviluppo dello sportello elettronico, progetto che ha subito dei ritardi nel corso del 2026. Per la Rete Case Anziani Mendrisiotto (ECAM), il Municipio conferma che nel secondo semestre del 2026 sarà aperto il concorso di architettura per la progettazione di una nuova Casa anziani. Sono inoltre previsti i lavori di ristrutturazione di Villa Argentina e di risanamento di Palazzo comunale e del Centro scolastico Canavée
Nonostante un contesto caratterizzato da pressioni sui costi e incertezze macroeconomiche, Mendrisio mantiene in ogni caso una posizione finanziaria solida. E per il biennio 2027–2028 si conferma nella categoria dei Comuni finanziariamente forti, con un Indice di forza finanziaria (IFF) pari a 103.92. Ciò corrisponde a un coefficiente di partecipazione comunale del 59% e a un coefficiente di distribuzione cantonale del 41%.