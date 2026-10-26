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Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Il senatore ha detto di essere stato convocato dopo aver fatto visita al padre
Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
Evaristo Sa / AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
Il senatore ha detto di essere stato convocato dopo aver fatto visita al padre

SAN PAOLO - Il senatore Flávio Bolsonaro, all'indomani della sconfitta contro Lula ha detto di essere stato convocato dalla Polizia Federale per consegnare i suoi passaporti dopo aver fatto visita a suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, questa mattina.

«Stamattina - ha raccontato lui stesso sui social - sono andato a trovare mio padre, che come sapete è agli arresti domiciliari. E mentre stavo uscendo, la Polizia Federale di Lula era alla sua porta, in mezzo alla strada. Mi hanno ordinato di consegnare i passaporti e mi hanno anche proibito di lasciare il Paese».

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