Sostanze chimiche nei giochi e caricabatterie pericolosi: Temu corre ai ripari

Il gigante online Temu promette miglioramenti nella tutela dei consumatori dopo una multa UE di 200 milioni di euro e presenta alla Commissione europea proposte di modifica. Il portale di shopping dovrà in futuro, ad esempio, verificare se i suoi algoritmi di raccomandazione favoriscono la diffusione di prodotti illegali, come ha comunicato l'autorità di Bruxelles. La Commissione ha inizialmente accettato le proposte.