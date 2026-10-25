«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Il processo di candidatura sembra quasi come compilare una schedina del lotto», racconta invece Alexander, 26 anni, del Canton Argovia. Ha appena concluso un master in biologia al Politecnico federale di Zurigo (ETH) e da tre mesi cerca lavoro senza successo. Il suo obiettivo è entrare nell’industria farmaceutica, per esempio in aziende come Roche, Novartis o Lonza. Per alcune delle poche posizioni destinate ai neolaureati si candidano centinaia di persone. Nel frattempo, Alexander valuta anche soluzioni temporanee, come un impiego a tempo parziale nel commercio al dettaglio: «Voglio fare qualcosa, non stare semplicemente a casa».

A pesargli è anche il confronto con gli ex compagni di scuola che hanno scelto un apprendistato. «Mentre io vivo ancora con i miei genitori e posso vantare poca esperienza professionale, altri hanno già accumulato dieci anni di esperienza, si sono affermati professionalmente e hanno costruito una vita indipendente».