ZURIGO
Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi
Affluenza record nonostante il maltempo e l'attesa per i primi risultati elettorali.
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Fonte Ats
Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi
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Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi
Affluenza record nonostante il maltempo e l'attesa per i primi risultati elettorali.
Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi
Affluenza record nonostante il maltempo e l'attesa per i primi risultati elettorali.
ZURIGO - A Zurigo davanti al consolato serbo e al Palazzo dei congressi si sono formate lunghe code in vista delle elezioni che si tengono oggi in Serbia e in Brasile.
Centinaia di brasiliani hanno atteso il proprio turno già dalle prime ore del mattino davanti al Palazzo dei congressi, nonostante la pioggia battente. I primi risultati delle elezioni in Brasile sono attesi poco dopo la mezzanotte (ora svizzera).
Anche davanti al consolato serbo si è formata una lunga coda di persone desiderose di votare alle elezioni parlamentari anticipate. I seggi chiuderanno alle 20 e non sono previste né proiezioni né exit poll. I primi risultati sono attesi in tarda serata.
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