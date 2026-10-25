Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi

Centinaia di brasiliani hanno atteso il proprio turno già dalle prime ore del mattino davanti al Palazzo dei congressi, nonostante la pioggia battente. I primi risultati delle elezioni in Brasile sono attesi poco dopo la mezzanotte (ora svizzera).

Anche davanti al consolato serbo si è formata una lunga coda di persone desiderose di votare alle elezioni parlamentari anticipate. I seggi chiuderanno alle 20 e non sono previste né proiezioni né exit poll. I primi risultati sono attesi in tarda serata.