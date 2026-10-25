SAN GALLO
La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni
Il giovane, privo di patente e assicurazione, ha tentato la fuga accelerando e ignorando i segnali stradali.
Polizia cantonale SG
Fonte Ats
La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni
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La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni
Il giovane, privo di patente e assicurazione, ha tentato la fuga accelerando e ignorando i segnali stradali.
La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni
Il giovane, privo di patente e assicurazione, ha tentato la fuga accelerando e ignorando i segnali stradali.
SAN GALLO - La polizia municipale di San Gallo ha fermato la scorsa notte un motociclista di appena 13 anni. Il ragazzino ha tentato di sottrarsi a un controllo; durante la fuga ha guidato a velocità estremamente elevata e ignorato diversi segnali stradali, comunica oggi la polizia.
Evidentemente era alla guida senza patente valida e senza copertura assicurativa. Sarà denunciato al tribunale dei minori.
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