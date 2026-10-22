«Spero di rimanere fino a fine stagione»
William Worge Kreü si trova molto bene ad Ambrì: «Mi sono ambientato bene e fin da subito ho avuto un ruolo importante»
William Worge Kreü si trova molto bene ad Ambrì: «Mi sono ambientato bene e fin da subito ho avuto un ruolo importante»
AMBRÌ - Quattro mesi senza squadra, poi la chiamata dell'Ambrì. William Worge Kreü non si aspettava di trovare un'opportunità in Svizzera, ma oggi il 26enne difensore svedese non nasconde la propria soddisfazione. Tanto da augurarsi di poter prolungare la sua avventura in biancoblù oltre il 26 dicembre, data di scadenza del suo contratto.
«Sono rimasto sorpreso anch'io», racconta sorridendo, ripensando alla telefonata arrivata dopo un'estate trascorsa senza trovare una sistemazione. Reduce da una stagione divisa tra i finlandesi del Jukurit e i tedeschi dell'Adler Mannheim, Worge Kreü è approdato in Leventina per sostituire l'infortunato Jesse Virtanen. Il direttore sportivo Lars Weibel cercava un difensore fisico e affidabile, da ingaggiare con un accordo a breve termine. «Guardando gli stranieri del campionato svizzero, solitamente si tratta di giocatori offensivi o ex NHL. Non è esattamente il mio profilo. Sono però incredibilmente grato per questa opportunità e credo di aver fatto un ottimo lavoro finora».
Un ruolo importante accanto a Tim Heed
I numeri confermano il suo buon inserimento. Nelle prime 13 partite disputate con l'Ambrì, lo svedese ha raccolto quattro assist giocando una media di 18 minuti e 47 secondi a incontro: è il terzo difensore più impiegato della squadra. Contro il Friborgo, nella vittoria per 3-2 di martedì, è rimasto sul ghiaccio per quasi 23 minuti.
«Le cose sono andate decisamente meglio di quanto mi aspettassi. Mi sono ambientato bene e fin da subito ho avuto un ruolo importante. Giocare con Tim ha reso tutto più semplice: mi ha aiutato dal primo giorno».
Il difensore apprezza anche la nuova realtà. «Qui mi trovo benissimo. Il clima è magico e giocare a hockey è molto divertente». Quanto alla vita fuori dal ghiaccio, Worge Kreü racconta di abitare a Bellinzona, a circa mezz'ora dalla pista, e di apprezzare la vicinanza a Lugano e al lago di Como.
Il futuro? «Resterei volentieri»
Prima della chiamata dell'Ambrì, il 26enne aveva valutato altre possibilità, senza trovare una proposta convincente. «I miei agenti mi hanno aiutato a mantenere la calma. Mi sono fidato di loro e del mio istinto, e alla fine è andata bene».
Con 245 presenze nella SHL tra Linköping e Oskarshamn, Worge Kreü non esclude un futuro ritorno in patria. «Mi piacerebbe giocare nuovamente in Svezia, ma serve una società che ti voglia e ti consideri adatto al ruolo. Vedremo cosa succederà il prossimo anno».
Per il momento, però, la sua priorità sembra essere la permanenza in Leventina. Il contratto scade il 26 dicembre e il futuro resta incerto. Il giocatore, dal canto suo, non ha dubbi: «Se dipendesse da me, rimarrei volentieri qui per l'intera stagione».