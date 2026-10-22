«"Spalare" l'acqua dal Comunale? Gesto spontaneo»

Quanto è stato importante l'apporto di Stipe Simunac in questi mesi di intenso lavoro? Com'è il vostro rapporto?

«Il contributo di Stipe è stato molto importante, soprattutto in una fase così delicata per la società. Abbiamo affrontato insieme numerose situazioni complesse, confrontandoci quotidianamente e cercando sempre di individuare le soluzioni migliori nell’interesse del club. Tra noi c’è un rapporto di grande fiducia e rispetto reciproco. Credo molto nel lavoro di squadra e nella possibilità di confrontarsi apertamente, anche quando ci sono opinioni differenti. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare sinceramente anche Tommaso Manicone, Armando Sadiku e Shpetim Krasniqi, che, insieme a Stipe, hanno dato un contributo prezioso in questi mesi particolarmente intensi. Il loro impegno, la loro disponibilità e il loro attaccamento alla società sono stati molto importanti. Credo sia giusto riconoscere il lavoro di tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo ed energie al bene dell’AC Bellinzona. Sono convinto che soltanto attraverso la collaborazione e uno spirito di squadra condiviso potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

Mercoledì ti abbiamo visto «spalare» l'acqua dal campo… Un piccolo grande gesto che dimostra quanto tu sia legato a questo club…

«È stato un gesto spontaneo. Credo che, quando c’è bisogno di dare una mano, sia naturale farlo, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Per me essere presidente significa anche essere presente e vicino a tutte le persone che lavorano per il bene del club».