«Più parate fai e più possibilità hai di giocare...»

Presente alla conferenza stampa anche Jere Innala, in costante crescita nelle ultime settimane. «Sì, penso che nelle ultime partite le cose siano andate piuttosto bene. Credo che il nostro terzetto (completato da Thürkauf e Kupari, ndr) abbia trovato una buona intesa. Penso che i risultati arrivino proprio da questa intesa. Come mai nelle prime partite il gol non arrivava? Penso che non sia sempre una questione di gol o punti. Si può giocare bene anche senza segnare. Naturalmente è bello che adesso il disco entri in porta. Continuo a cercare di tirare sempre di più, perché credo che sia questo il modo per segnare.

Sul livello del campionato, Innala non aveva molti dubbi... «Sapevo che fosse un buon campionato. Rispetto alla scorsa stagione, quando giocavo in Svezia, penso che entrambi i campionati abbiano un livello molto alto. Soprattutto adesso che non sono più così tanti i giocatori che vanno in Russia. Credo che entrambi i campionati stiano migliorando continuamente e che siano molto equilibrati».