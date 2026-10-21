Girandola di emozioni tra Bayern e Arsenal

Lo spettacolo è proseguito anche nella ripresa, con entrambe le squadre decise a cercare la vittoria. Dopo due grandi interventi dei portieri Neuer e Raya, sono stati i bavaresi a mettere la freccia. Il solito Kane si è mostrato glaciale dal dischetto, trasformando un rigore concesso per un fallo di mano di Timber.

L’Arsenal, però, non si è arreso. Arteta ha gettato nella mischia Gyokeres e all’82’ è arrivato il meritato pareggio: Rice ha trovato la via del gol sfruttando proprio una sponda dell’attaccante svedese.