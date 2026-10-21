La Star Basket Gordola ha un nuovo presidente
Sebastiano Morandi succede a Mal Masini che ha diretto il club negli ultimi cinque anni.
GORDOLA - La Star Basket Gordola celebra i suoi 55 anni di attività con un cambio alla presidenza. Durante la recente assemblea annuale, diretta da Marcel Bisi, Sebastiano Morandi è stato eletto nuovo presidente del club arancione. Il 37enne raccoglie il testimone da Mal Masini, alla guida della società negli ultimi cinque anni.
Morandi conosce bene il mondo della pallacanestro. Nel corso della sua carriera ha giocato in diverse squadre svizzere di Serie A, Serie B e Prima Divisione, indossando anche la maglia della Star Gordola fino al 2014. Attualmente fa parte della rosa della prima squadra, tornata proprio in questa stagione a disputare un campionato nazionale dopo circa dieci anni di assenza.
Tra le priorità del nuovo presidente c'è la crescita del settore giovanile. Nel messaggio rivolto ai soci dopo la sua elezione, Morandi ha condiviso la propria visione per il futuro del club: «Sogno di vedere sempre più bambini e ragazzi correre felici nelle nostre palestre. Vorrei che il nostro settore giovanile, dagli U8 agli U18, continuasse a crescere; che la prima squadra ci regalasse ancora tante emozioni; che la nostra squadra di Seconda Lega continuasse a darci soddisfazioni, sia sul piano sportivo sia su quello umano, mettendo la propria esperienza e saggezza al servizio dei più giovani; che la scuola basket avesse presto la possibilità di entrare in altri istituti scolastici del territorio».
Un altro obiettivo è rafforzare i legami con le altre realtà sportive e istituzionali: «E vorrei che la Star Gordola fosse sempre più un punto di riferimento per la regione, mano nella mano con Ticino Basket, Swiss Basketball, gli altri club, i Comuni e i nostri sponsor».
Il neopresidente ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale di tutte le persone che, dentro e fuori dal campo, contribuiscono alla vita del club: «Niente di tutto questo sarà possibile da solo. Una società vive grazie alle persone: ai giocatori e alle giocatrici, agli allenatori, ai volontari che montano i tavoli e preparano le torte, ai genitori che fanno da “taxi” ogni settimana, ai tifosi che riempiono gli spalti. La squadra siamo tutti noi, e io sono solo uno di voi, con una maglia in più da onorare».
Nel comitato direttivo Morandi sarà affiancato dai riconfermati Mal Masini, Fulvio Tomasoni, Monya Tomasoni e Donat Walder. René Grossi lascia invece il comitato.
La Star Basket Gordola è attualmente impegnata in diversi campionati con sette squadre. Per seguire le attività e i risultati del club è possibile consultare il sito ufficiale www.stargordola.ch e il profilo Instagram della società.