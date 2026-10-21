La Star Basket Gordola ha un nuovo presidente

Tra le priorità del nuovo presidente c'è la crescita del settore giovanile. Nel messaggio rivolto ai soci dopo la sua elezione, Morandi ha condiviso la propria visione per il futuro del club: «Sogno di vedere sempre più bambini e ragazzi correre felici nelle nostre palestre. Vorrei che il nostro settore giovanile, dagli U8 agli U18, continuasse a crescere; che la prima squadra ci regalasse ancora tante emozioni; che la nostra squadra di Seconda Lega continuasse a darci soddisfazioni, sia sul piano sportivo sia su quello umano, mettendo la propria esperienza e saggezza al servizio dei più giovani; che la scuola basket avesse presto la possibilità di entrare in altri istituti scolastici del territorio».

Un altro obiettivo è rafforzare i legami con le altre realtà sportive e istituzionali: «E vorrei che la Star Gordola fosse sempre più un punto di riferimento per la regione, mano nella mano con Ticino Basket, Swiss Basketball, gli altri club, i Comuni e i nostri sponsor».