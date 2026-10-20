«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»

Nella sua carriera ha giocato con molti grandi giocatori – tra cui Cristiano Ronaldo, Neymar o Zlatan Ibrahimović. Chi l'ha impressionata di più?

«Ho avuto la fortuna di giocare con molti giocatori eccezionali. Quello che mi ha impressionato di più è stato Ibra. Mi ha mostrato cosa significa essere un vincente – e non solo il giorno della partita vera e propria, ma già dall'inizio della settimana di allenamento. Quando ero più giovane, giocavamo per lo più il sabato. La domenica ci si riposava e il lunedì ricominciava già l'allenamento. Naturalmente si voleva anche godersi il tempo con gli amici, e a volte uscivo nel fine settimana. Quando il lunedì arrivavo all'allenamento, volevo iniziare un po' più tranquillamente. Ibra mi ricordava allora che bisogna iniziare la settimana con il giusto atteggiamento già dal lunedì. Altrimenti mi avrebbe fatto una bella lavata di capo».

Cosa l'ha impressionata di più di Ronaldo? È vero che è sempre il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarsene?

«Sì, è vero. Ricordo una sera in cui tornavamo da una partita. Erano le tre del mattino, eravamo tutti stanchi e volevamo solo andare a casa. Lui disse: «Dai, andiamo in palestra. Devo ancora lavorare un po'. Fa bene per la rigenerazione – anche alle tre del mattino». Io risposi: «Sei pazzo. Non puoi farlo da solo». Ma questo era proprio Cristiano. Era incredibile. Ed è proprio per questo che probabilmente gioca ancora oggi a questo livello. C'è solo un Cristiano Ronaldo».