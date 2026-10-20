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«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»

Il campione del mondo francese Blaise Matuidi rivela a 20 Minuten come ragiona davvero Cristiano Ronaldo. E tanto altro ancora: «Spero che la Svizzera un giorno raggiunga la finale di un grande torneo»
«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»
imago images / Insidefoto
Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi hanno giocato insieme alla Juventus Torino.
di 20min.ch | Florian Gnägi
«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»
Il campione del mondo francese Blaise Matuidi rivela a 20 Minuten come ragiona davvero Cristiano Ronaldo. E tanto altro ancora: «Spero che la Svizzera un giorno raggiunga la finale di un grande torneo»
CALCIO: Risultati e classifiche

PARIGI - Il campione del mondo francese Blaise Matuidi ha parlato in esclusiva a 20 Minuten: com'è fatto davvero Cristiano Ronaldo, i giocatori della nazionale svizzera che lo impressionano di più e tanto altro.

Come ha cambiato la sua vita il titolo di campione del mondo?
«Ne ho sognato fin da bambino. Il titolo ha cambiato tutto. Ricordo una frase che l'allenatore Deschamps ci disse allora: «La vostra vita non sarà mai più la stessa.» E aveva ragione. Da allora la mia vita è davvero un'altra. Ovunque vada – in Cina, Giappone, Dubai o negli Stati Uniti –, le persone conoscono il mio nome e mi parlano di questo successo. Lo considero una grande fortuna».

Nella sua carriera ha giocato con molti grandi giocatori – tra cui Cristiano Ronaldo, Neymar o Zlatan Ibrahimović. Chi l'ha impressionata di più?
«Ho avuto la fortuna di giocare con molti giocatori eccezionali. Quello che mi ha impressionato di più è stato Ibra. Mi ha mostrato cosa significa essere un vincente – e non solo il giorno della partita vera e propria, ma già dall'inizio della settimana di allenamento. Quando ero più giovane, giocavamo per lo più il sabato. La domenica ci si riposava e il lunedì ricominciava già l'allenamento. Naturalmente si voleva anche godersi il tempo con gli amici, e a volte uscivo nel fine settimana. Quando il lunedì arrivavo all'allenamento, volevo iniziare un po' più tranquillamente. Ibra mi ricordava allora che bisogna iniziare la settimana con il giusto atteggiamento già dal lunedì. Altrimenti mi avrebbe fatto una bella lavata di capo».

Cosa l'ha impressionata di più di Ronaldo? È vero che è sempre il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarsene?
«Sì, è vero. Ricordo una sera in cui tornavamo da una partita. Erano le tre del mattino, eravamo tutti stanchi e volevamo solo andare a casa. Lui disse: «Dai, andiamo in palestra. Devo ancora lavorare un po'. Fa bene per la rigenerazione – anche alle tre del mattino». Io risposi: «Sei pazzo. Non puoi farlo da solo». Ma questo era proprio Cristiano. Era incredibile. Ed è proprio per questo che probabilmente gioca ancora oggi a questo livello. C'è solo un Cristiano Ronaldo».

Novotel e Paris Saint-Germain lanciano insieme il programma globale "The Long Game". Il programma, incentrato sulla longevità, offre consigli per una vita sana e a lungo termine in sette hotel Novotel su cinque continenti.
«Al centro ci sono quattro semplici ambiti: mangiare meglio, dormire meglio, restare attivi e trascorrere del tempo di qualità con gli altri. Gli ex giocatori del PSG Pedro Pauleta, Gregory van der Wiel, Nenê e Blaise Matuidi condividono a questo scopo le loro esperienze personali e le routine da professionisti. Gli ospiti possono scoprire, tra le altre cose, idee per una colazione sana, offerte di relax per dormire meglio, video di allenamento e aree familiari in stile Paris-Saint-Germain. I codici QR offrono ulteriori video e consigli delle leggende del calcio».

Anche lei può guardare a una carriera di successo ed è ora rappresentante per la Longevity presso Novotel. Qual è stato il suo segreto per una tale longevità?
«Non ho nessun segreto. Naturalmente ho cercato di mangiare bene e in modo sano. Anche se ogni tanto c'erano delle eccezioni. Poi cercavo di dormire presto e a lungo. A 24–25 anni ho iniziato a pensare di più alla rigenerazione rispetto a quando ero più giovane».

Nella sua carriera ha vinto molto. Tuttavia, spesso ha avuto compagni di squadra che erano ancora più al centro dell'attenzione. Ha la sensazione di non aver ricevuto abbastanza riconoscimento?
«No, assolutamente no. Quando sono in giro in Francia, la gente mi ricorda sempre quello che ho raggiunto. Ne sono orgoglioso, perché mi dimostra che il mio lavoro ha avuto un significato. Non ho mai sentito il bisogno di essere il migliore o il giocatore più famoso. Ho sempre voluto giocare per la squadra, lavorare per essa e dare il mio contributo affinché avesse successo».

Ha giocato per il PSG e anche per l'Inter Miami, ma non ha mai giocato insieme a Lionel Messi. Lo rimpiange?
«No. Però ho spesso giocato contro di lui. Sono sempre stato un competitivo. Affrontare i migliori giocatori del mondo mi ha stimolato – e ho avuto questa possibilità. Per me è stato qualcosa di speciale».

Quanto ha seguito la nazionale svizzera? Quali giocatori svizzeri la impressionano?
«La Svizzera ha una squadra forte e grandi giocatori. Come ad esempio Xhaka, Embolo o anche Rodriguez. Penso che possa ancora migliorare e spero che un giorno raggiunga la finale in un grande torneo».

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