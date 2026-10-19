Ronaldo, 30 giorni di sospensione e una multa ridicola

All’origine della vicenda ci sarebbe un duro contrasto con il commissario tecnico Jorge Jesus. Ronaldo non avrebbe digerito la gestione del suo impiego durante la vittoria per 2-1 contro la Norvegia: inizialmente lasciato in panchina, era stato mandato a riscaldarsi senza poi essere chiamato in campo. «Mi sono riscaldato dall'intervallo, ho visto passare i minuti e non sono stato chiamato. L'allenatore ha mancato alla parola data», aveva denunciato sui social media.

Dopo la partita, secondo la versione dell’attaccante, ci sarebbe stato un confronto con l’allenatore, conclusosi con nuovi accordi. Promesse che, a detta di Ronaldo, non sarebbero state rispettate nemmeno in seguito. La sua reazione è stata quindi quella di lasciare anticipatamente il ritiro, «senza aspettare un'altra promessa non mantenuta». Nei giorni successivi, il portoghese aveva comunque dichiarato di essere pronto ad accettare un’eventuale punizione.