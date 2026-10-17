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Ritom, quella esplosa era polvere nera "da mina"

Era stata utilizzata in passato per effettuare alcuni scavi nella regione
Ritom, quella esplosa era polvere nera "da mina"
Rescue Media
Fonte laRegione
elaborata da Redazione
Ritom, quella esplosa era polvere nera "da mina"
Era stata utilizzata in passato per effettuare alcuni scavi nella regione

QUINTO - La polvere nera che ha provocato l'esplosione alla vecchia centrale del Ritom, lo scorso 9 settembre, causando la morte di due persone sarebbe, nel dettaglio, della polvere nera "da mina" che era stata utilizzata in passato per alcuni degli scavi effettuati nella zona del Ritom e Piora. Lo riferisce laRegione.

In particolare, gli scavi erano stati effettuati per la realizzazione di condotte d'acqua montane, per la sistemazione e la deviazione di torrenti e per la messa in sicurezza idrologica dei punti instabili situati su alcuni pendii.

QUINTO
Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Nella tragedia, lo ricordiamo, hanno perso la vita due dipendenti dell'Azienda elettrica ticinese, un 55enne e un apprendista di 18 anni, che stavano posando delle canaline metalliche.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e, come è stato comunicato negli scorsi giorni dal Ministero pubblico, prosegue con ulteriori approfondimenti. Resta infatti da chiarire, tra le altre cose, anche quale fosse il quantitativo presente di polvere nera.

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