Ritom, quella esplosa era polvere nera "da mina"

Nella tragedia, lo ricordiamo, hanno perso la vita due dipendenti dell'Azienda elettrica ticinese, un 55enne e un apprendista di 18 anni, che stavano posando delle canaline metalliche.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e, come è stato comunicato negli scorsi giorni dal Ministero pubblico, prosegue con ulteriori approfondimenti. Resta infatti da chiarire, tra le altre cose, anche quale fosse il quantitativo presente di polvere nera.