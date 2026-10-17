Così un ricettario a base di zucca racconta il Ticino

Ingredienti:

· 600 g di polpa di Marina di Chioggia

· 150-180 g di farina 00 del Mulino di Maroggia (per una versione senza glutine usare la farina di riso)

· sale a piacere

· noce moscata a piacere

· 100 g di formaggio d’alpe

· 40 g di Sbrinz grattugiato

· 200 ml di latte intero dell’azienda agricola Cereghetti del Monte Generoso

· 10 g di burro

· 2 spicchi d’aglio

. 1 mazzetto di rosmarino



Procedimento:

Per prima cosa se utilizzate latte crudo, come quello dell’azienda Cereghetti, pastorizzatelo prima dell’uso facendolo bollire a 75 °C per 15 minuti. Nel frattempo, aprite e pulite la Marina di Chioggia, tagliatela poi a cubetti. Cuocete con aglio, olio e rosmarino in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti finché i cubetti saranno teneri. Schiacciateli bene con una forchetta e lasciate raffreddare. In una ciotola capiente unite alla purea di zucca il sale e un pizzico di noce moscata. Aggiungete la farina poco per volta, impastando fino a ottenere un composto morbido, ma lavorabile. Formate dei filoncini, tagliate a tocchetti e formate delle palline un po’ schiacciate ai poli. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti incidete gli gnocchi per creare i tipici solchi della zucca. Sulla sommità infilate un ago di rosmarino come peduncolo decorativo. In un pentolino, fate sciogliere il burro con l’aglio. Aggiungete il latte e portate quasi a bollore. Unite il formaggio d’alpe a cubetti e lo Sbrinz, mescolando con una frusta finché non otterrete una crema liscia. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata per 2-3 minuti. Quando verranno a galla saranno pronti. Versate la fonduta di formaggio calda nei piatti fondi, adagiatevi sopra gli gnocchi e servite.



La ricetta degli gnocchi di zucca, insieme a molte altre proposte, è contenuta nel ricettario «Zucche Nostrane» di Dina Bernasconi&Future Farmers. Il libro è acquistabile nello shop online di FutureFarmers e direttamente al villaggio «Fuori di Zucca» di Savosa, fino al 1° novembre.

