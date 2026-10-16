«Ritrovare la rotta»: presentati dieci cantieri per il Ticino

L'assemblea ha affrontato anche le trasformazioni dell'economia mondiale. Sergio Giraldo, esperto di energia e materie prime, ha analizzato le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, gli squilibri europei e le conseguenze dell'aumento dei costi energetici, del riarmo e degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Giraldo ha richiamato il surplus record della Cina, sostenuto da uno yuan debole e da una domanda interna in difficoltà, la risposta degli Stati Uniti attraverso i dazi e il crescente peso di gas e petrolio nelle forniture europee. In questo scenario, l’Europa affronta la guerra commerciale divisa al proprio interno, mentre la Germania resta stretta tra il mercato americano e quello cinese.

Giraldo ha inoltre richiamato il ritorno di tassi d’interesse elevati, alimentati dall’inflazione legata all’energia, dagli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale e dal riarmo. La tesi di fondo è che, dopo il lungo ciclo di crescita del dopoguerra e la globalizzazione seguita alla fine dell’Unione Sovietica, il mondo sia entrato in una nuova fase segnata dalla politica di potenza e dal confronto economico e militare tra Stati Uniti e Cina.