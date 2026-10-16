Coop dona 6500 franchi al progetto "Impalco"
È il ricavato della grigliata solidale organizzata in occasione dell'apertura del nuovo negozio di Locarno
È il ricavato della grigliata solidale organizzata in occasione dell'apertura del nuovo negozio di Locarno
LOCARNO - La grigliata solidale organizzata lo scorso 1° ottobre per l’apertura del nuovo negozio Coop di Locarno ha permesso di raccogliere 6.500 franchi. La somma è stata interamente devoluta alla Fondazione Il Gabbiano e servirà a sostenere "Impalco", uno spazio diurno per ragazzi dai 14 ai 18 anni che aprirà a Muralto il prossimo mese di novembre.
La nuova iniziativa si rivolge agli adolescenti del territorio che attraversano momenti di difficoltà o fragilità. La Fondazione, attiva in Ticino dal 1991 nell’accompagnamento di minorenni e persone vulnerabili, sottolinea la necessità di intervenire quando emergono i primi segnali di assenteismo scolastico, isolamento sociale o disorientamento, per evitare che il disagio sfoci in un’emarginazione duratura.
"Impalco" offrirà un ambiente accogliente e la presenza educativa costante di operatori qualificati. L’obiettivo è aiutare i giovani a ritrovare motivazione, regolarità nella vita quotidiana e fiducia nelle proprie capacità.
Il nome del progetto richiama una metafora pedagogica: l’impalcatura è una struttura temporanea che sostiene le risorse già presenti nel ragazzo senza sostituirsi a esse, mentre il palco rappresenta uno spazio protetto nel quale mettersi in gioco ed esprimersi liberamente.
Come spiega il direttore generale della Fondazione Il Gabbiano, Edo Carrasco, «la finalità non è costruire al posto del giovane, bensì creare le condizioni idonee affinché egli possa tornare ad essere il vero protagonista del proprio futuro e riacquisire una progressiva autonomia all’interno della comunità».