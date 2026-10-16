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Coop dona 6500 franchi al progetto "Impalco"

È il ricavato della grigliata solidale organizzata in occasione dell'apertura del nuovo negozio di Locarno
Coop dona 6500 franchi al progetto "Impalco"
COOP
Fonte Coop
elaborata da Redazione
Coop dona 6500 franchi al progetto "Impalco"
È il ricavato della grigliata solidale organizzata in occasione dell'apertura del nuovo negozio di Locarno

LOCARNO - La grigliata solidale organizzata lo scorso 1° ottobre per l’apertura del nuovo negozio Coop di Locarno ha permesso di raccogliere 6.500 franchi. La somma è stata interamente devoluta alla Fondazione Il Gabbiano e servirà a sostenere "Impalco", uno spazio diurno per ragazzi dai 14 ai 18 anni che aprirà a Muralto il prossimo mese di novembre.

La nuova iniziativa si rivolge agli adolescenti del territorio che attraversano momenti di difficoltà o fragilità. La Fondazione, attiva in Ticino dal 1991 nell’accompagnamento di minorenni e persone vulnerabili, sottolinea la necessità di intervenire quando emergono i primi segnali di assenteismo scolastico, isolamento sociale o disorientamento, per evitare che il disagio sfoci in un’emarginazione duratura.

"Impalco" offrirà un ambiente accogliente e la presenza educativa costante di operatori qualificati. L’obiettivo è aiutare i giovani a ritrovare motivazione, regolarità nella vita quotidiana e fiducia nelle proprie capacità.

Il nome del progetto richiama una metafora pedagogica: l’impalcatura è una struttura temporanea che sostiene le risorse già presenti nel ragazzo senza sostituirsi a esse, mentre il palco rappresenta uno spazio protetto nel quale mettersi in gioco ed esprimersi liberamente.

Come spiega il direttore generale della Fondazione Il Gabbiano, Edo Carrasco, «la finalità non è costruire al posto del giovane, bensì creare le condizioni idonee affinché egli possa tornare ad essere il vero protagonista del proprio futuro e riacquisire una progressiva autonomia all’interno della comunità».

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