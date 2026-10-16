Coop dona 6500 franchi al progetto "Impalco"

LOCARNO - La grigliata solidale organizzata lo scorso 1° ottobre per l’apertura del nuovo negozio Coop di Locarno ha permesso di raccogliere 6.500 franchi. La somma è stata interamente devoluta alla Fondazione Il Gabbiano e servirà a sostenere "Impalco", uno spazio diurno per ragazzi dai 14 ai 18 anni che aprirà a Muralto il prossimo mese di novembre.