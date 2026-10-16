Ecco la piscina olimpionica: più sicurezza, meno consumi

La sostituzione del vecchio «pallone» era diventata inevitabile dopo 15 anni di servizio. La nuova struttura consentirà di mantenere in funzione durante la stagione fredda un impianto considerato essenziale per l'offerta sportiva dell'intero Mendrisiotto, evitando il rischio di interruzioni del servizio.



Una copertura dopo 15 anni e 30 montaggi

La precedente copertura pressostatica, composta da tre membrane, era stata inaugurata nel novembre 2010. Da allora aveva affrontato 15 stagioni di utilizzo e 30 operazioni di montaggio e smontaggio. Il passare degli anni aveva lasciato segni evidenti sui teli in PVC, costantemente esposti alle intemperie e alle sollecitazioni legate all'esercizio dell'impianto. A preoccupare era soprattutto la sicurezza: la progressiva perdita di elasticità del materiale rischiava infatti di compromettere le caratteristiche della struttura.

Quattro teli e consumi energetici ridotti del 25%

La nuova copertura è stata progettata seguendo le più recenti raccomandazioni tecniche per le strutture pressostatiche riscaldate. Al posto della precedente soluzione a guaina unica, composta da tre teli, è stata installata una membrana a doppia guaina, formata complessivamente da quattro teli. Le guaine sono fissate al terreno mediante un sistema di ancoraggio lineare integrato in una fondazione di calcestruzzo. Il passaggio alla doppia guaina ha richiesto anche un adeguamento della fondazione esistente, con la posa di una seconda linea di ancoraggio.