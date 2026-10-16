«Più collaborazione con il Locarnese, ma Losone resti autonomo»: lanciata una petizione

Le due richieste al Municipio

La petizione contiene due richieste precise. La prima è rafforzare le collaborazioni intercomunali esistenti e svilupparne di nuove laddove risultino utili e necessarie. La seconda è non promuovere né avviare un progetto di aggregazione tra Losone e Locarno. L'iniziativa si inserisce in un percorso politico già avviato dal consigliere comunale. Grünenfelder ha infatti presentato un'interrogazione al Municipio chiedendo di identificare concretamente gli ambiti prioritari nei quali intensificare la cooperazione regionale, precisando per ciascuno i problemi da affrontare e i benefici attesi per Losone. Con la raccolta di firme intende ora dare maggiore forza a questa richiesta, coinvolgendo direttamente la popolazione. «Non dobbiamo scegliere tra collaborare con Locarno e mantenere Losone autonomo. Possiamo fare entrambe le cose», ribadisce. Il consigliere comunale invita quindi i cittadini che condividono questa posizione a sottoscrivere la petizione. E chiarisce ancora una volta il senso della sua iniziativa: «Non sono contrario al fatto di lavorare insieme a Locarno su temi concreti. Sono contrario all'idea che, per lavorare insieme, dobbiamo necessariamente diventare un unico Comune».