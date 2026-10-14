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Mauro Pini allenerà Valérie Grenier

Il 61enne ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la federazione canadese
Mauro Pini allenerà Valérie Grenier
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Mauro Pini allenerà Valérie Grenier
Il 61enne ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la federazione canadese
SPORT: Risultati e classifiche

AIROLO - Nuova avventura in vista per l'allenatore ticinese Mauro Pini, quando ormai siamo a ridosso del via della nuova stagione. Tra i tecnici impegnati nel settore femminile del Canada, ci sarà anche Mauro Pini, chiamato a seguire da vicino Valérie Grenier. Il 61enne lavorerà dunque al fianco della gigantista canadese, che nel corso della sua carriera ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo.

Per Pini si tratta di una nuova esperienza dopo quella alla guida della Nazionale italiana maschile, allenata nella scorsa stagione. Un'avventura che si era conclusa dopo i deludenti risultati ottenuti ai Giochi olimpici, quando Pini aveva deciso di lasciare il proprio incarico.

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