Mauro Pini allenerà Valérie Grenier

AIROLO - Nuova avventura in vista per l'allenatore ticinese Mauro Pini, quando ormai siamo a ridosso del via della nuova stagione. Tra i tecnici impegnati nel settore femminile del Canada, ci sarà anche Mauro Pini, chiamato a seguire da vicino Valérie Grenier. Il 61enne lavorerà dunque al fianco della gigantista canadese, che nel corso della sua carriera ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo.