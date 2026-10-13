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Sette gol a San Siro, Inter battuta dal Bruges

In un incontro senza tregua, i belgi si sono imposti per 4-3 grazie in particolare alla tripletta di Tresoldi. Napoli ko, solo pari per il Bayern
Sette gol a San Siro, Inter battuta dal Bruges
IMAGO / Nicolo Campo
di Fabrizio BerettaGiornalista
Sette gol a San Siro, Inter battuta dal Bruges
In un incontro senza tregua, i belgi si sono imposti per 4-3 grazie in particolare alla tripletta di Tresoldi. Napoli ko, solo pari per il Bayern
Inter ancora senza punti dopo due giornate
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Serata da dimenticare per l'Inter in Champions League. Yann Sommer, portiere del Bruges, ha giocato un brutto scherzo ai suoi ex compagni nerazzurri, sconfitti per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni. Il grande protagonista a San Siro è stato però Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 conteso dalle nazionali italiana e tedesca. Con una splendida tripletta ha steso la squadra di Chivu, alla quale non sono bastate la doppietta di Lautaro e la rete di Bonny. Di Vermant, all'87', il quarto gol dei belgi, quello del momentaneo 4-2 in un finale concitato.

Anche il Bayern Monaco ha vissuto una serata complicata, fermato sul 3-3 dai norvegesi del Viking, alla loro prima partecipazione in Champions League. Sotto 2-0 all'intervallo, i tedeschi hanno ribaltato il risultato nella ripresa grazie alla doppietta di Kane e alla rete di Diaz. Nel finale, però, gli scandinavi hanno trovato la forza di colpire ancora con Haugen, regalandosi una serata storica.

Costretto a inseguire il Galatasaray dopo il gol di Batrakov, il Barcellona è invece riuscito a ribaltare il punteggio e a imporsi per 4-1 grazie alle reti di Cancelo, Fermin, Gordon e Adeyemi.

Come per l'Inter, serata amara anche per il Napoli, sconfitto per 3-1 sul campo del Villarreal e al suo secondo ko europeo consecutivo. Illusorio il vantaggio firmato da Rrahmani: i padroni di casa hanno rovesciato il risultato con i gol di Mikautadze, Murino e Oluwaseyi.

Il big match fra Ateltico e Manchester United ha premiato gli spagnoli, vittoriosi 2-0 in virtù dei gol di Barrios e Lookman.

Gli altri risultati della serata: Lens-Sporting 0-2, Sabah Baku-Slavia Praga 2-0, Lipsia-PSV 1-0, Arsenal-Lille 3-0.

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