Sette gol a San Siro, Inter battuta dal Bruges

MILANO - Serata da dimenticare per l'Inter in Champions League. Yann Sommer, portiere del Bruges, ha giocato un brutto scherzo ai suoi ex compagni nerazzurri, sconfitti per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni. Il grande protagonista a San Siro è stato però Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 conteso dalle nazionali italiana e tedesca. Con una splendida tripletta ha steso la squadra di Chivu, alla quale non sono bastate la doppietta di Lautaro e la rete di Bonny. Di Vermant, all'87', il quarto gol dei belgi, quello del momentaneo 4-2 in un finale concitato.