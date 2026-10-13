L'Ambrì sul ghiaccio con una maglia speciale a sostegno della lotta contro il tumore al seno

L’impegno e la solidarietà proseguiranno anche oltre il fischio finale. Tutte le maglie originali indossate dai giocatori durante la partita saranno infatti messe all’asta sulla piattaforma Ricardo.ch, tramite il profilo ufficiale dell'HCAP.

Tifosi, appassionati e sostenitori avranno così la possibilità di aggiudicarsi un cimelio unico e da collezione, trasformando la passione biancoblù in un sostegno e in un gesto concreto di solidarietà a favore della lotta contro il tumore al seno. “Perché insieme possiamo fare la differenza, anche sul ghiaccio.”