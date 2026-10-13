L'Ambrì sul ghiaccio con una maglia speciale a sostegno della lotta contro il tumore al seno
La partita di sabato 17 ottobre contro il Ginevra sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno
AMBRÌ - In occasione del "mese rosa" dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, l’Hockey Club Ambrì-Piotta annuncia un’iniziativa speciale di solidarietà in collaborazione con la Lega Cancro Ticino.
Sabato 17 ottobre 2026, in occasione della sfida di campionato contro il Ginevra-Servette, l’HCAP e il ghiaccio della Gottardo Arena si tingeranno di rosa per un imperdibile Charity Game. Per questa importante occasione, la squadra scenderà in pista indossando una maglia speciale creata ad hoc per sostenere la causa e promuovere l’importanza della prevenzione.
L’impegno e la solidarietà proseguiranno anche oltre il fischio finale. Tutte le maglie originali indossate dai giocatori durante la partita saranno infatti messe all’asta sulla piattaforma Ricardo.ch, tramite il profilo ufficiale dell'HCAP.
Tifosi, appassionati e sostenitori avranno così la possibilità di aggiudicarsi un cimelio unico e da collezione, trasformando la passione biancoblù in un sostegno e in un gesto concreto di solidarietà a favore della lotta contro il tumore al seno. “Perché insieme possiamo fare la differenza, anche sul ghiaccio.”