Gli avevano tolto le chiavi dell'auto, ma lui è partito lo stesso
I minuti che hanno preceduto la tragedia costata la vita a un 14enne in bicicletta. Il 50enne aveva trascorso quel sabato da un bar all'altro. E non era nelle condizioni di guidare.
BIASCA - Già durante il giorno aveva bevuto. Ed era stato in più locali pubblici di Biasca e dintorni. Fino a quell'ultimo bar dove, viste le sue condizioni, più avventori gli avrebbero sconsigliato di guidare.
Dai debiti all'alcol
Trapelano nuovi dettagli sulla tragedia che nella tarda serata ha portato alla morte di un 14enne, urtato da un'auto impazzita mentre con la sua bicicletta stava rientrando a casa dopo un'attività sociale.
Al volante della vettura c'era un uomo di 50 anni. Afflitto dalla depressione, dai debiti, dalla droga e in particolare dall'alcol. La sua vita, come già riportato da Ticinonline, era tormentata. Con serie ripercussioni sui rapporti coi suoi famigliari che le avevano tentate tutte per cercare di farlo riemergere da questo limbo. Tentativi senza esito. Perché l'uomo avrebbe sempre rifiutato qualsiasi forma di aiuto.
Non ha ascoltato nessuno
Quella sera, poco prima delle 23.30, prima che salisse sulla sua macchina bianca, più di una persona ha cercato di farlo ragionare. Qualcuno gli aveva anche tolto le chiavi di mano. Tentando di fargli comprendere che così non avrebbe potuto guidare.
Invano. Il 50enne non ne ha voluto sapere. È uscito dall'esercizio pubblico e si sarebbe allontanato ad alta velocità a bordo della sua vettura.
Qualcuno lo filma
Non in direzione di casa sua. Bensì in direzione opposta. Qualche minuto dopo, in Via Guisan, ferisce gravemente un giovane che morirà due giorni dopo all'ospedale di Zurigo in seguito alle terribili ferite riportate.
La corsa del 50enne però non si ferma. Qualcuno, probabilmente colpito dal parabrezza frantumato, lo nota all'altezza della vicina rotonda. E lo filma col telefonino, seguendolo. Uno spezzone del video, che vi riproponiamo in allegato, diventa virale. E da giorni viaggia di chat in chat.
Tasso alcolemico elevato
Nel frattempo la polizia era già stata allertata. L'uomo andrà a sbattere contro un'auto parcheggiata nella zona di Via Quinta. E quando gli agenti gli faranno il test dell'alcol risulterà positivo. Con un tasso decisamente alto. L'etilometro, stando a una fonte attendibile, avrebbe segnato oltre il due per mille.
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