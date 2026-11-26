Al volante della vettura c'era un uomo di 50 anni. Afflitto dalla depressione, dai debiti, dalla droga e in particolare dall'alcol. La sua vita, come già riportato da Ticinonline, era tormentata. Con serie ripercussioni sui rapporti coi suoi famigliari che le avevano tentate tutte per cercare di farlo riemergere da questo limbo. Tentativi senza esito. Perché l'uomo avrebbe sempre rifiutato qualsiasi forma di aiuto.

Non ha ascoltato nessuno

Quella sera, poco prima delle 23.30, prima che salisse sulla sua macchina bianca, più di una persona ha cercato di farlo ragionare. Qualcuno gli aveva anche tolto le chiavi di mano. Tentando di fargli comprendere che così non avrebbe potuto guidare.