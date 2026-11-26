Winterland, tutti gli sconti per i residenti di Locarno e Ascona
Chi possiede una Locarno Card o una carta Viva Ascona potrà usufruire di agevolazioni speciali per le attrazioni di entrambi i villaggi natalizi. Ecco quali.
LOCARNO - Lo spirito natalizio di Winterland 2026 «supera i confini comunali e rafforza il legame tra Ascona e Locarno». Grazie a una collaborazione tra le due località, infatti, «i residenti avranno nuove opportunità per vivere le attrazioni e le proposte invernali di entrambe le destinazioni, beneficiando di agevolazioni speciali».
Lo comunicano, in una nota congiunta, il comune di Ascona, la città di Locarno e Winterland che ribadiscono come l'obiettivo sia «valorizzare il concetto di Winterland Ascona–Locarno come un unico grande evento, capace di mettere in rete le attrattive delle due località, promuovere la collaborazione e offrire nuove esperienze a beneficio di entrambe le comunità».
Gli sconti - per le attrazioni di entrambi i villaggi natalizi - saranno usufruibili sia dai possessori della Locarno Card e della carta Vivo Ascona, indipendentemente dal comune di residenza.
«Per beneficiarne sarà sufficiente presentare la propria Locarno Card o Vivo Ascona al momento dell'utilizzo dell'attrazione. Con questa iniziativa concreta, si intende incoraggiare la scoperta reciproca delle proposte delle due località; favorendo la partecipazione del pubblico e rafforzando il senso di appartenenza a un unico territor», riporta il comunicato.
Winterland Ascona
|Attrazione
|Prezzo ordinario
|Prezzo residenti
|Pista di pattinaggio – Adulti
|CHF 14.–
|CHF 12.–
|Pista di pattinaggio – Bambini sotto i 14 anni
|CHF 9.–
|CHF 8.–
Winterland Locarno
|Attrazione
|Prezzo ordinario
|Prezzo residenti
|Carosello
|CHF 5.–
|CHF 4.–
|Albero Magico
|CHF 5.–
|CHF 4.–
|Zip Line – Adulti
|CHF 18.–
|CHF 16.–
|Zip Line – Bambini sotto i 14 anni
|CHF 14.–
|CHF 12.–
|Casa di Babbo Natale – Adulti
|CHF 22.–
|CHF 20.–
|Casa di Babbo Natale – Bambini sotto i 14 anni
|CHF 14.–
|CHF 13.–
|Casa di Babbo Natale – Bambini fino a 4 anni
|Gratuito
|Gratuito
|Pista di pattinaggio
|Gratuita
|Gratuita
|Noleggio pattini
|CHF 6.–
|CHF 5.–