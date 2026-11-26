LOCARNO - Lo spirito natalizio di Winterland 2026 «supera i confini comunali e rafforza il legame tra Ascona e Locarno». Grazie a una collaborazione tra le due località, infatti, «i residenti avranno nuove opportunità per vivere le attrazioni e le proposte invernali di entrambe le destinazioni, beneficiando di agevolazioni speciali».