Ecco perché quella piattaforma per le sedie a rotelle si è staccata dall'autobus
Una perizia effettuata sul dispositivo, all'origine del sinistro avvenuto in quel di Biasca lo scorso 30 ottobre, ha permesso di ricostruirne l'origine.
BIASCA - All'improvviso la piattaforma per la sedia a rotelle ha ceduto, staccandosi dall'autobus e finendo a bordo strada.
È successo a Biasca, lo scorso 30 ottobre. Solo dopo gli accertamenti di rito sono emerse le cause del (piuttosto singolare) incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti.
Come appreso da tio.ch, all'origine dell'accaduto ci sarebbe la rottura improvvisa di «una vite di tenuta del dispositivo di fermo». A confermarlo alla redazione è la compagnia di viaggi che gestisce l'autobus.
«Riteniamo importante sottolineare che il veicolo è di recente costruzione, e con pochi chilometri», spiega la compagnia. «Si tratta pertanto, sulla base delle verifiche effettuate, di un cedimento meccanico di un componente del sistema di fissaggio, circostanza che riteniamo importante portare a conoscenza per una ricostruzione più completa e corretta dell’accaduto».
La compagnia tiene inoltre a rassicurare sulle conseguenze dell'incidente: «Desideriamo inoltre precisare che tutti i passeggeri hanno raggiunto regolarmente la destinazione prevista, senza ulteriori problemi».