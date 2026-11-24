Finanze solide e moltiplicatore d’imposta in diminuzione al 90%
Il Preventivo 2027 conferma la buona salute finanziaria del Comune. Un risultato positivo che rappresenta un segnale incoraggiante anche in vista della futura aggregazione BANV.
Il Preventivo 2027 conferma la buona salute finanziaria del Comune. Un risultato positivo che rappresenta un segnale incoraggiante anche in vista della futura aggregazione BANV.
ARANNO - Il Preventivo 2027, recentemente licenziato dal Municipio, presenta un quadro finanziario positivo, caratterizzato da una gestione prudente delle risorse pubbliche, dal contenimento dei costi e da una riduzione del fabbisogno d’imposta. Questa situazione permette al Municipio di proporre una diminuzione del moltiplicatore d’imposta dal 92% al 90%, riportandolo al livello del 2023.
La riduzione del moltiplicatore rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti della cittadinanza. In un contesto economico ancora incerto e a fronte di oneri comunali significativi, il Municipio è riuscito a elaborare un preventivo che coniuga rigore finanziario e alleggerimento della pressione fiscale, senza rinunciare alla qualità dei servizi essenziali.
Il Preventivo 2027 prevede un avanzo d’esercizio di CHF 2'973.35, nonostante la riduzione del moltiplicatore. Il risultato segna un’inversione di tendenza rispetto al disavanzo di CHF 21'165.72 previsto per il 2026 e conferma la capacità del Comune di mantenere i conti in equilibrio.
Anche sul fronte degli investimenti emergono indicazioni rassicuranti. L’autofinanziamento previsto raggiunge CHF 249'091.21 e consente di coprire circa il 99% degli investimenti netti preventivati. Il Comune dimostra così di poter finanziare gran parte delle opere programmate attraverso le proprie risorse, limitando la necessità di ricorrere a nuovo indebitamento netto.
Un ulteriore elemento positivo riguarda i servizi autofinanziati: approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti e fognatura presentano risultati sostanzialmente in pareggio o positivi, con versamenti ai rispettivi fondi. Si tratta di un ulteriore segnale di equilibrio gestionale che contribuisce a rafforzare la stabilità complessiva delle finanze comunali.
La solidità finanziaria di Aranno assume un significato particolare anche alla luce del processo di aggregazione comunale BANV, attualmente in corso. In questo contesto, poter presentare conti sostanzialmente in equilibrio, ridurre il moltiplicatore d’imposta e mantenere un buon livello di autofinanziamento costituisce un segnale incoraggiante non soltanto per Aranno, ma anche per gli altri Comuni coinvolti nel progetto aggregativo.
Aranno affronta quindi questa fase con basi finanziarie solide, un approccio gestionale responsabile e la capacità di guardare al futuro con fiducia. Una premessa favorevole per proseguire il percorso verso la futura aggregazione BANV, nell’interesse dell’intera comunità.