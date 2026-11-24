La riduzione del moltiplicatore rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti della cittadinanza. In un contesto economico ancora incerto e a fronte di oneri comunali significativi, il Municipio è riuscito a elaborare un preventivo che coniuga rigore finanziario e alleggerimento della pressione fiscale, senza rinunciare alla qualità dei servizi essenziali.