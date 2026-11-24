Chiasso si prepara al Natale: oltre cento bancarelle, musica e attività fino al 10 gennaio
Mercatini, laboratori creativi e villaggi a tema animeranno il centro durante le festività.
Mercatini, laboratori creativi e villaggi a tema animeranno il centro durante le festività.
CHIASSO - Dal Villaggio degli Elfi alla Cerimonia degli Auguri, passando per i mercatini, l’accensione dell’albero e gli appuntamenti culturali e sportivi. Il programma di Natale a Chiasso prenderà il via il 1° dicembre e proseguirà fino al 10 gennaio, con iniziative in particolare tra piazza Bernasconi, piazza Indipendenza e corso San Gottardo, ma anche al Cinema Teatro, al m.a.x. museo e allo stadio del ghiaccio.
Il primo appuntamento centrale sarà quello dell’Immacolata. Martedì 8 dicembre, dalle 10 alle 18, oltre cento espositori animeranno corso San Gottardo con creazioni artigianali, oggetti fatti a mano, idee regalo e specialità locali. Il mercato è organizzato dalla Società commercianti del Mendrisiotto in collaborazione con il Municipio. Saranno presenti anche associazioni che venderanno prodotti e manufatti per raccogliere fondi destinati ai propri progetti.
San Nicolao e l’accensione dell’albero
Il programma dell’8 dicembre comprenderà musica, balli e attività per i bambini. Nello chalet di piazza Indipendenza si terrà un laboratorio di biscotti con i residenti di Tertianum Comacini, mentre nel pomeriggio giochi e attività creative saranno proposti dall’asilo nido Il Nuovo Coccolo di Chiasso.
Nella parte sud di corso San Gottardo, Giocanatale metterà gratuitamente a disposizione gonfiabili e un set fotografico natalizio. Sono inoltre previsti gli interventi musicali della Incantando Music School, le esibizioni della Helvetic Dance Academy e, davanti alla Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto, la ruota della fortuna, il truccabimbi e altre attività.
Alle 16.30 San Nicolao arriverà in piazza Indipendenza insieme al Rione Cucú, con una sfilata e la distribuzione di doni ai bambini fino a esaurimento. Alle 17.30, in piazza Bernasconi, sarà acceso il grande albero di Natale. La cerimonia sarà accompagnata dal saluto delle autorità e dal concerto della Junior Christmas Band, curato dalla Musica Cittadina.
I mercatini proseguono fino al 20 dicembre
Le bancarelle torneranno in corso San Gottardo sabato 12, domenica 13, sabato 19 e domenica 20 dicembre, sempre dalle 10 alle 17. Il 12 e il 19 dicembre Giocanatale proporrà gonfiabili, set fotografico, truccabimbi e altre attività.
I laboratori creativi Addobbiamo il Natale si svolgeranno il 12, 16, 19 e 23 dicembre. Gli allievi della Incantando Music School saranno invece protagonisti di Natale in musica il 12, 13, 19 e 20 dicembre. Domenica 13 è prevista una caccia al tesoro articolata in sei prove, mentre domenica 20 sarà la volta della Ruota magica di Natale.
Resta confermato anche il mercato del venerdì in corso San Gottardo, aperto dalle 8 alle 15 e dedicato in particolare ai produttori locali. Venerdì 18 dicembre prenderà il via l’iniziativa Assaggia, prova, incontra!, inserita nel progetto Scopri il mercato e organizzata dalla Società commercianti del Mendrisiotto con il contributo di APEC.
Alberelli, installazioni luminose e due villaggi
Mercoledì 2 dicembre i bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola elementare di Chiasso decoreranno con una serie di alberelli l’area pedonale di corso San Gottardo, dove sarà presente anche la tradizionale illuminazione sospesa.
Per tutto il periodo festivo piazza Indipendenza ospiterà installazioni luminose e lo chalet, nel quale si alterneranno momenti conviviali, laboratori e attività con il coinvolgimento delle classi delle scuole elementari e dell’infanzia.
Tra gli appuntamenti figurano I Pedibus incantanti di Nine - Una storia da vivere insieme, con letture per bambini e merenda mercoledì 9 dicembre; Calicantus allo chalet, dedicato alla creazione di addobbi e alla condivisione di racconti e tradizioni da diversi Paesi, giovedì 10 e 17 dicembre; e Natale Crochet, con la realizzazione di decorazioni all’uncinetto, martedì 15 e 22 dicembre.
Il 1° dicembre saranno inaugurati altri due punti d’incontro: il Villaggio degli Elfi anziani nel Parco degli Istituti sociali, in via Stefano Franscini 9, e il Villaggio natalizio allestito nello stabile dell’ex caserma dei pompieri, in via Soave 4.
Gli allievi di Incantando Music si esibiranno inoltre sul corso e nello chalet l’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre. Il calendario comprende anche Natale a Pedrinate con Quii dala Pult, domenica 6 dicembre, e Sapori di Natale in piazza Boffalora, sabato 12 dicembre.
Gli appuntamenti al Cinema Teatro e al museo
Il Centro culturale Chiasso parteciperà al programma con diversi eventi. Al Cinema Teatro, la rassegna Viva Verdi! si aprirà il 5 dicembre con un film e un concerto di musica da camera e canto. Il 6 dicembre sono previsti un film e una cena emiliana accompagnata dai grandi cori verdiani, mentre il 7 dicembre sarà trasmessa in diretta, in collaborazione con la RSI, la prima dell’Otello dal Teatro alla Scala di Milano.
Il 13 dicembre si terrà la serata Fuego!, con il concerto dell’Ensemble900 e della Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Per l’occasione sarà disponibile anche un Tapas Bar.
Al m.a.x. museo proseguirà la mostra Niklaus Troxler. La grafica a ritmo di jazz. Il calendario comprende inoltre l’Esposizione dell’Avvento; l’evento Gioia per il nuovo anno: un’affissione gioiosa di manifesti, in programma il 12 dicembre con Niklaus Troxler e Gianni Bertossa; Famiglie al museo il 13 dicembre e Pausa pranzo al museo il 15 dicembre. Il programma completo è disponibile sul sito del Centro culturale Chiasso.
Pattinaggio, torneo giovanile ed Epifania
Anche lo stadio del ghiaccio di via 1. Agosto sarà decorato per le feste. Dal 27 al 31 dicembre ospiterà un corso di pattinaggio, mentre il 9 e 10 gennaio si disputerà un torneo internazionale giovanile Under 12. Gli orari di apertura al pubblico e le aperture straordinarie saranno pubblicati sulla pagina dedicata alla pista sul sito del Comune di Chiasso.
Mercoledì 6 gennaio i City Angels Svizzera organizzeranno nella palestra di via Vela un pranzo per le persone sole o in difficoltà. Al Cinema Teatro si terrà invece il concerto d’inizio anno della Chiasso Swing Orchestra.
La manifestazione si concluderà domenica 10 gennaio al Cinema Teatro. Alle 10.30 le autorità comunali inviteranno la popolazione alla Cerimonia degli Auguri, durante la quale saranno consegnati i premi per meriti sportivi e sarà rivolto un saluto ai diciottenni.
Aperture dei negozi e parcheggi gratuiti
I negozi potranno beneficiare di aperture straordinarie martedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19, e domenica 13, 20 e 27 dicembre, dalle 10 alle 18. Mercoledì 23 e 30 dicembre potranno invece restare aperti fino alle 21.
Dall’8 dicembre al 6 gennaio la sosta nei posteggi situati sul territorio comunale sarà gratuita il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Dovrà comunque essere rispettato il tempo massimo di stazionamento indicato per ciascun parcheggio. Nelle zone blu resterà obbligatoria l’esposizione del disco orario.