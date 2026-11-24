San Nicolao e l’accensione dell’albero

Il programma dell’8 dicembre comprenderà musica, balli e attività per i bambini. Nello chalet di piazza Indipendenza si terrà un laboratorio di biscotti con i residenti di Tertianum Comacini, mentre nel pomeriggio giochi e attività creative saranno proposti dall’asilo nido Il Nuovo Coccolo di Chiasso.

Nella parte sud di corso San Gottardo, Giocanatale metterà gratuitamente a disposizione gonfiabili e un set fotografico natalizio. Sono inoltre previsti gli interventi musicali della Incantando Music School, le esibizioni della Helvetic Dance Academy e, davanti alla Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto, la ruota della fortuna, il truccabimbi e altre attività.