Nella direzione opposta, da Bellinzona, Stazione verso Locarno, Rotonda, dopo la fermata Minusio, Mappo i mezzi transiteranno da Via San Gottardo e Via Verbano. Qui resteranno escluse sia Minusio, Paradiso di Vacanze sia Minusio, Scuole Medie, mentre saranno attivate eccezionalmente le fermate Minusio, Ponte Navegna e Minusio, Remorino.

Le FART avvertono che sono possibili ritardi e mancate coincidenze, e invitano i passeggeri a pianificare il viaggio con anticipo e a seguire la segnaletica temporanea sul posto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.