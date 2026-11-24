La linea 311 cambia percorso per due giorni
Il motivo? I lavori per il rifacimento dei ponti su via Simen
MINUSIO - Un cantiere per il rifacimento dei ponti su Via Simen a Minusio costringe la linea 311 a modificare il proprio itinerario. Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) comunicano che le variazioni saranno in vigore dalle 7.30 di giovedì 26 novembre alle 18 di venerdì 27 novembre.
In direzione Locarno, Rotonda - Bellinzona, Stazione i bus passeranno da Via Simen, Via Cà di Ferro e Via San Gottardo. La fermata Minusio, Scuole Medie sarà spostata di circa 150 metri più avanti, prima dell'incrocio con Via Cà di Ferro, mentre quella di Minusio, Paradiso di Vacanze non sarà servita. In via eccezionale si fermerà invece a Minusio, Ponte Navegna.
Nella direzione opposta, da Bellinzona, Stazione verso Locarno, Rotonda, dopo la fermata Minusio, Mappo i mezzi transiteranno da Via San Gottardo e Via Verbano. Qui resteranno escluse sia Minusio, Paradiso di Vacanze sia Minusio, Scuole Medie, mentre saranno attivate eccezionalmente le fermate Minusio, Ponte Navegna e Minusio, Remorino.
Le FART avvertono che sono possibili ritardi e mancate coincidenze, e invitano i passeggeri a pianificare il viaggio con anticipo e a seguire la segnaletica temporanea sul posto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.