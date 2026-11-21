Tre punti e qualche affanno: sorriso-Lugano
Poco brillanti, i bianconeri sono comunque tornati a vincere: GC superato 2-1
Lo Young Boys risponde alla chiamata: battuto 3-2 il Thun.
Poco brillanti, i bianconeri sono comunque tornati a vincere: GC superato 2-1
Lo Young Boys risponde alla chiamata: battuto 3-2 il Thun.
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|26
|Martim Marques
|46
|Mattia Zanotti
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi
|27
|Daniel Dos Santos 79'
|21
|Yanis Cimignani 79'
|11
|Renato Steffen 65'
|91
|Kevin Behrens 65'
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro 79'
|14
|Ahmed Kendouci
|44
|Joao Victor Schlickmann Carbone
|18
|Joel Bichsel
|24
|Elias Pihlstrom 79'
|4
|Damian Kelvin
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 65'
|7
|Ezgjan Alioski 65'
|82' Young-Jun Lee
|18
|67' Nico Rissi
|57
|Yannick Bettkober
|58
|Amir Abrashi
|6
|Manex Gibelalde
|66
|87' Giotto Giuseppe Morandi
|11
|Justin Pete Hammel
|71
|Bujar Pllana
|44
|Samuel Krasniqi
|17
|John Hilton
|25
|67' Kenzo Goudmijn
|24
|Luka Mikulic
|4
|67' Julian von Moos
|81
|67' Denis Sahin
|56
|Dominik Papic
|55
|Oscar Clemente
|10
|82' Simone Stroscio
|28
|87' Nikolas Muci
|9
|Allan Arigoni
|34
|1
|Marvin Keller
|24
|Benjamin Kabeya Muteba
|4
|Moritz Jenz
|15
|Cedric Zesiger
|22
|Isaac Schmidt 76'
|8
|Armin Gigovic 83'
|6
|Edimilson Fernandes 84'
|16
|Christian Fassnacht 76'
|10
|Alvyn Sanches
|12
|Bahereba Guirassy 59'
|99
|Samuel Essende
|18
|Joel Mall
|34
|Edin Etoski
|9
|Kaly Sene 59'
|5
|Gregory Wuethrich
|33
|Stefan Bukinac 76'
|7
|Alan Virginius 76'
|17
|Saidy Janko
|13
|Dominik Pech 83'
|30
|Sandro Lauper 84'
|Niklas Steffen
|1
|Lucien Dahler
|37
|Jan Bamert
|19
|Marco Buerki
|23
|89' Olivier Mambwa
|2
|Justin Roth
|16
|89' Nassim Zoukit
|13
|74' Nico Maier
|30
|67' Patrik Kristal
|15
|Brighton Labeau
|96
|Furkan Dursun
|9
|73' Noah Christofferson
|26
|89' Adam Ilic
|52
|Nicolas Buergy
|5
|74' Fabio Fehr
|47
|67' Nils Reichmuth
|70
|73' Riccardo Braschi
|20
|89' Marc Gutbub
|33
|Dorian Derbaci
|21
|Tim Spycher
|25
LUGANO - Tre punti pesanti per il Lugano che, in una serata di scarsa brillantezza, ha comunque trovato il modo di vincere: contro il Grasshopper si è imposto 2-1.
Contro un avversario magari non fortissimo ma che, con Janssen alla guida, ha dimostrato di essere almeno solido, i bianconeri hanno cominciato a gran ritmo. Hanno subito provato a imporre il loro gioco (e ci sono riusciti) stabilendosi ben oltre la linea di centrocampo. E hanno provato subito a graffiare, spaventando Hammel dopo pochi minuti con Steffen (palo, con la palla che ha poi attraversato tutta l’area piccola), Behrens (gol annullato per fuorigioco) e Marques (violenta conclusione uscita di poco). Con il passare del tempo la loro azione si è tuttavia fatta un po’ macchinosa e così le Cavallette, brave a occupare tutti gli spazi nella loro trequarti di campo, hanno anche potuto farsi vedere dalle parti di Von Ballmoos, facendo venire qualche brivido ai tanti tifosi locali al 17’, quando Krasniqi ha visto ribattuta la sua conclusione, e al 29’, quando Gibelalde ha sparato alto dal limite. A parte qualche sporadica folata offensiva, i biancoblù si sono in ogni caso preoccupati soprattutto di difendere, tremando (e anche tanto) al 44’, quando Steffen si è presentato solo davanti ad Hammel ma, dopo un bel controllo, non ha centrato lo specchio della porta.
La ripresa è stata sicuramente più frizzante della prima frazione e ha visto, almeno nella prima parte, un Lugano ancora arrembante. I bianconeri sono stati subito pericolosi con Steffen (arrivato in ritardo su un bel servizio di Cimignani). Al 51’, poi, sono passati con Dos Santos che, con un’azione centrale insistita, ha bucato l’imperfetto Hammel. Trovato il vantaggio, i ticinesi hanno un po’ rallentato il ritmo, finendo però così per dare coraggio agli zurighesi. Senza più nulla da perdere, gli ospiti si sono infatti riversati in attacco e al 71’, dopo che Von Ballmoos aveva già fermato Von Moos con un miracolo, con Bettkober sugli sviluppi di un calcio d’angolo hanno trovato il pari. Gli ultimi 20’ sono stati frenetici. I padroni di casa hanno sfiorato il nuovo vantaggio con Zanotti (al 76’ dal limite e all’80’ su rovesciata dopo una mischia in area) ma anche rischiato tantissimo quando Von Moos, da ottima posizione, di testa non ha trovato la porta.
Il guizzo che ha risolto il match è arrivato all’83’. La truppa di Croci-Torti ha approfittato di un Grasshopper sbilanciato ed è ripartita con Moncada, che ha servito in area Beckham Castro… che ha trovato l’angolino lontano.
Game, set, match. E il Lugano è ripartito.
Nell'altra partita della serata lo Young Boys ha risposto alla "chiamata" dei bianconeri. Contro il Thun ha vinto 3-2 (di Sanches, Sène ed Essende le reti giallonere), rimanendo a "-6" in classifica.
LUGANO-GRASSHOPPER 2-1 (0-0)
Reti: 51’ Dos Santos 1-0; 71’ Bettkober 1-1; 83’ Beckham Castro 2-1.
LUGANO: Von Ballmoos; Marques (92’ Bichsel), Mai, Papadopoulos; Zanotti, Grgic, Bislimi, Dos Santos (79’ Pihlström), Cimignani (79’ Beckham Castro), Steffen (65’ Alioski), Behrens (65’ Moncada).
GRASSHOPPER: Hammel; Rissi (68’ Von Moos), Hilton, Pllana, Bettkober; Goudmijn (67’ Sahin), Gibelalde, Abrashi; Krasniqi, Morandi (87’ Muci), Lee (82’ Stroscio).
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|14
|37
|12
|1
|1
|38
|16
|22
|2
|Young Boys
|14
|31
|9
|4
|1
|44
|27
|17
|3
|Sion
|13
|26
|8
|2
|3
|29
|18
|11
|4
|S.Gallo
|13
|22
|7
|1
|5
|24
|22
|2
|5
|Zurigo
|13
|21
|6
|3
|4
|25
|26
|-1
|6
|Servette
|13
|17
|5
|2
|6
|17
|16
|1
|7
|Basilea
|13
|15
|4
|3
|6
|21
|25
|-4
|8
|Thun
|14
|14
|4
|2
|8
|29
|40
|-11
|9
|Lucerna
|13
|13
|3
|4
|6
|21
|28
|-7
|10
|Grasshopper
|14
|11
|2
|5
|7
|17
|31
|-14
|11
|Vaduz
|13
|10
|3
|1
|9
|24
|29
|-5
|12
|FC Lausanne-Sport
|13
|7
|1
|4
|8
|12
|23
|-11