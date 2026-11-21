La ripresa è stata sicuramente più frizzante della prima frazione e ha visto, almeno nella prima parte, un Lugano ancora arrembante. I bianconeri sono stati subito pericolosi con Steffen (arrivato in ritardo su un bel servizio di Cimignani). Al 51’, poi, sono passati con Dos Santos che, con un’azione centrale insistita, ha bucato l’imperfetto Hammel. Trovato il vantaggio, i ticinesi hanno un po’ rallentato il ritmo, finendo però così per dare coraggio agli zurighesi. Senza più nulla da perdere, gli ospiti si sono infatti riversati in attacco e al 71’, dopo che Von Ballmoos aveva già fermato Von Moos con un miracolo, con Bettkober sugli sviluppi di un calcio d’angolo hanno trovato il pari. Gli ultimi 20’ sono stati frenetici. I padroni di casa hanno sfiorato il nuovo vantaggio con Zanotti (al 76’ dal limite e all’80’ su rovesciata dopo una mischia in area) ma anche rischiato tantissimo quando Von Moos, da ottima posizione, di testa non ha trovato la porta.

Il guizzo che ha risolto il match è arrivato all’83’. La truppa di Croci-Torti ha approfittato di un Grasshopper sbilanciato ed è ripartita con Moncada, che ha servito in area Beckham Castro… che ha trovato l’angolino lontano.