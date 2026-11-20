Nel secondo tempo cambia tutto. Il Lugano perde inspiegabilmente compattezza e lascia campo all'Ajoie. A Carr, al rientro dalla squalifica ma ancora al centro delle polemiche per il pugno rifilato a Haas, bastano pochi secondi per firmare la classica rete dell'ex: il canadese fulmina Schlegel con un tiro di polso potente e preciso. I bianconeri faticano a reagire, appaiono spenti in attacco e disordinati in difesa. E quando concedono agli ospiti il primo powerplay della serata, arriva anche il sorpasso. Dopo appena un minuto di superiorità numerica, Nättinen finalizza una bella combinazione tra Honka e Tanus e batte Schlegel. Al secondo intervallo il Lugano ha tirato il doppio dell'Ajoie, ma è sotto nel punteggio. A fare la differenza sono soprattutto gli stranieri: incisivi quelli giurassiani, impalpabili quelli bianconeri.

Nel terzo periodo la squadra di Mitell prova a rimettere in piedi la partita, ma fatica inizialmente a creare vere occasioni da gol. È invece Schlegel a tenere in corsa i suoi, con due interventi prodigiosi su Turkulainen e Nättinen. Sul fronte opposto Olsson ha una grande opportunità, ma un difensore dell'Ajoie si sostituisce al proprio portiere e sventa la minaccia. Il Lugano può poi sfruttare un altro powerplay, dopo una penalità di Wick, ma la manovra con l'uomo in più non convince.