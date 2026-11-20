L'ex Carr gela il Lugano: l'Ajoie passa ai rigori
I bianconeri rimontano nel finale con Canonica, ma non basta per centrare la terza vittoria consecutiva. A decidere è proprio il canadese, tra i fischi della Cornèr Arena.
I bianconeri rimontano nel finale con Canonica, ma non basta per centrare la terza vittoria consecutiva. A decidere è proprio il canadese, tra i fischi della Cornèr Arena.
LUGANO - Il Lugano si ferma sul più bello e manca la terza vittoria consecutiva. Alla Cornèr Arena i bianconeri si arrendono all'Ajoie per 3-2 ai rigori, al termine di una partita dai due volti: dominata nel primo tempo, complicatasi nel secondo e riacciuffata in extremis grazie al gol di Canonica nel terzo. A decidere la sfida è Carr, ex di serata e protagonista di un confronto ad alta tensione anche per le sue provocazioni. È lui l'unico a trasformare il proprio rigore.
L'avvio è tutto di marca bianconera. Il Lugano prende subito in mano il gioco e dopo nemmeno tre minuti sfrutta la prima superiorità numerica dell'incontro. Con Berthoud sulla panchina dei penalizzati, Shore è il più lesto a raccogliere la ribattuta di Patenaude - autore di un'ottima partita - su una bordata di Alatalo e a insaccare il vantaggio. I padroni di casa continuano a controllare il gioco, concedono pochissimo in difesa e si fanno più volte pericolosi dalle parti del portiere giurassiano. Nel primo periodo, durante il quale Innala salta qualche cambio prima di tornare regolarmente sul ghiaccio, il Lugano non riesce però ad aumentare il vantaggio e va alla pausa avanti di una sola rete.
Nel secondo tempo cambia tutto. Il Lugano perde inspiegabilmente compattezza e lascia campo all'Ajoie. A Carr, al rientro dalla squalifica ma ancora al centro delle polemiche per il pugno rifilato a Haas, bastano pochi secondi per firmare la classica rete dell'ex: il canadese fulmina Schlegel con un tiro di polso potente e preciso. I bianconeri faticano a reagire, appaiono spenti in attacco e disordinati in difesa. E quando concedono agli ospiti il primo powerplay della serata, arriva anche il sorpasso. Dopo appena un minuto di superiorità numerica, Nättinen finalizza una bella combinazione tra Honka e Tanus e batte Schlegel. Al secondo intervallo il Lugano ha tirato il doppio dell'Ajoie, ma è sotto nel punteggio. A fare la differenza sono soprattutto gli stranieri: incisivi quelli giurassiani, impalpabili quelli bianconeri.
Nel terzo periodo la squadra di Mitell prova a rimettere in piedi la partita, ma fatica inizialmente a creare vere occasioni da gol. È invece Schlegel a tenere in corsa i suoi, con due interventi prodigiosi su Turkulainen e Nättinen. Sul fronte opposto Olsson ha una grande opportunità, ma un difensore dell'Ajoie si sostituisce al proprio portiere e sventa la minaccia. Il Lugano può poi sfruttare un altro powerplay, dopo una penalità di Wick, ma la manovra con l'uomo in più non convince.
A poco più di due minuti dalla sirena, esattamente al 57'22", Mitell richiama Schlegel in panchina per giocarsi il tutto per tutto con un uomo in più. Le bordate di Fazzini non trovano il bersaglio, ma a 73 secondi dalla fine il rientrante Canonica fa esplodere la Cornèr Arena, deviando al volo il disco del 2-2 in situazione di 6 contro 4.
Il supplementare regala altre emozioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto, alternandosi nelle ripartenze, ma nessuna trova il guizzo decisivo. Si va così ai rigori, dove l'unico a segnare è ancora Carr. L'ex, fischiatissimo per tutta la serata, non si limita a decidere la sfida: accompagna il gol con un'esultanza plateale che fa infuriare ancora di più il pubblico bianconero.
Al Lugano resta l'amarezza per una vittoria sfumata e una prestazione troppo discontinua. Un passo indietro rispetto alle ultime due vittoriose apparizioni.
LUGANO - AJOIE 2-3 d.r. (1-0, 0-2, 1-0, 0-0)
Reti: 2'34" Shore (Alatalo 5c4) 1-0; 20'17" Carr (A. Honka) 1-1; 37'32" Nättinen (A. Honka, Tanus 5c4) 1-2; 58' Canonica (Innala, Sanford 6c4) 2-2.
LUGANO - Schlegel; Dahlström, Aebischer; Lycksell, Sanford, Kupari; Müller, Alatalo; Innala, Shore, Fazzini; B. Zanetti, E. Togni; Canonica, Tanner, Olsson; Cjunskis; A. Peltonen, Morini, M. Zanetti; Henry.
AJOIE - Patenaude; Fey, A. Honka; Tanus, Smirnovs, Turkulainen; Zgraggen, Christe; Nättinen, Devos, Sopa; Berthoud, Kellenberger; Carr, Brown, Robin; Horak; Cavalleri, Diem, Wick; Cormier.
Penalità: 2x2' Lugano, 4x2' Ajoie
Note: Cornèr Arena 5'148 spettatori. Arbitri: Stolc - Piechaczek / Bachelut - Obwegeser
Le altre - Nelle altre sfide della serata si sono registrate soltanto vittorie casalinghe. Lo Zugo ha travolto il Ginevra per 7-1, con Lino Martschini che, grazie al settimo gol, è diventato il miglior marcatore nella storia del club con 261 reti. Sorridono anche il Berna (5-2 al Kloten) e il Friborgo (3-0 al Rapperswil).