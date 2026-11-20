La partita resta aperta, con entrambe le squadre tutt'altro che impeccabili in difesa. E al 7' l'Ambrì ne approfitta: una bella combinazione in powerplay viene finalizzata da Schnarr con un tocco sotto misura che dimezza lo svantaggio. La retroguardia biancoblù, però, continua a fare acqua. Orfana di Kreü, passato al Friborgo, concede troppo e viene nuovamente infilata da Eggenberger, che prima supera un Dario Wüthrich in serata storta e poi batte anche l'altro Wüthrich, facendogli passare il disco sotto i gambali. Otto tiri e tre reti: nel primo tempo il Langnau dà una dimostrazione del proprio cinismo.

Le difficoltà difensive dell'Ambrì proseguono anche nel periodo centrale. Dopo appena quattro minuti, i Tigers colpiscono ancora con un'azione da manuale, orchestrata da Flavio Schmutz e Noah Meier e finalizzata nuovamente da Eggenberger. La doppietta dell'ex di turno sembra mettere una seria ipoteca sulla partita. Tapola prova a cambiare le carte in tavola, affiancando Joly a Järventie e Schnarr, ma la mossa non dà i frutti sperati. Anzi, è ancora il Langnau a segnare, punendo l'ennesimo svarione della retroguardia biancoblù: Dahlen firma il 5-1 con l'undicesimo tiro dei Tigers e mette fine alla serata di Wüthrich, sostituito da Senn.