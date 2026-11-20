Un finale folle non basta all'Ambrì per abbattere la sua bestia nera
Sotto 5-1, i biancoblù sfiorano una rimonta clamorosa negli ultimi minuti, ma il Langnau resiste e vince 6-4. Per i leventinesi è la decima sconfitta consecutiva contro i Tigers.
Sotto 5-1, i biancoblù sfiorano una rimonta clamorosa negli ultimi minuti, ma il Langnau resiste e vince 6-4. Per i leventinesi è la decima sconfitta consecutiva contro i Tigers.
LANGNAU - Il Langnau si conferma la bestia nera dell'Ambrì, questa volta al termine di una partita semplicemente folle. I padroni di casa colpiscono con cinismo, approfittano delle fragilità difensive dei biancoblù e si impongono per 6-4, centrando la decima vittoria consecutiva contro i leventinesi. Una sfida che sembrava ormai decisa, con i Tigers avanti 5-1, ma che si è improvvisamente riaccesa negli ultimi nove minuti. La squadra di Tapola ha sfiorato una rimonta clamorosa, risalendo fino al 5-4, prima di arrendersi alla rete a porta vuota di Mäenalanen, che ha chiuso definitivamente i conti.
L'avvio è da incubo per l'Ambrì, che dopo appena 39 secondi è già sotto. Noah Meier spedisce il disco sulla balaustra di fondo da metà pista, i due Wüthrich si fanno sorprendere e Mäenalanen è il più lesto a sfruttare il rimbalzo, insaccando senza difficoltà. I biancoblù sembrano comunque assorbire il colpo e riescono a costruire qualche occasione. Ma poco prima del sesto minuto arriva la seconda zampata dei Tigers: Wey inventa un lancio perfetto per il giovane Wagner che, a tu per tu con Wüthrich, non lascia scampo al portiere biancoblù.
La partita resta aperta, con entrambe le squadre tutt'altro che impeccabili in difesa. E al 7' l'Ambrì ne approfitta: una bella combinazione in powerplay viene finalizzata da Schnarr con un tocco sotto misura che dimezza lo svantaggio. La retroguardia biancoblù, però, continua a fare acqua. Orfana di Kreü, passato al Friborgo, concede troppo e viene nuovamente infilata da Eggenberger, che prima supera un Dario Wüthrich in serata storta e poi batte anche l'altro Wüthrich, facendogli passare il disco sotto i gambali. Otto tiri e tre reti: nel primo tempo il Langnau dà una dimostrazione del proprio cinismo.
Le difficoltà difensive dell'Ambrì proseguono anche nel periodo centrale. Dopo appena quattro minuti, i Tigers colpiscono ancora con un'azione da manuale, orchestrata da Flavio Schmutz e Noah Meier e finalizzata nuovamente da Eggenberger. La doppietta dell'ex di turno sembra mettere una seria ipoteca sulla partita. Tapola prova a cambiare le carte in tavola, affiancando Joly a Järventie e Schnarr, ma la mossa non dà i frutti sperati. Anzi, è ancora il Langnau a segnare, punendo l'ennesimo svarione della retroguardia biancoblù: Dahlen firma il 5-1 con l'undicesimo tiro dei Tigers e mette fine alla serata di Wüthrich, sostituito da Senn.
Per lunghi tratti, la partita scorre senza grandi sussulti. L'Ambrì prova a reagire, ma deve fare i conti anche con la sfortuna: Järventie e De Luca colpiscono due clamorosi pali. Poi, al 52', arriva il primo gol in National League di Bosson, che riaccende una fiammella di speranza. I biancoblù ci credono e, giocando in sei contro quattro, trovano anche il 5-3 con De Luca. A sei minuti dalla sirena, una sfida che sembrava ormai archiviata si riapre incredibilmente.
Tapola si gioca il tutto per tutto, richiama nuovamente Senn in panchina e l'Ambrì trova addirittura il 5-4: a firmarlo è Virtanen, alla sua prima rete in campionato. Il finale diventa incandescente. Il tecnico biancoblù toglie ancora una volta il portiere, la terza, ma stavolta il miracolo non si compie. Mäenalanen approfitta della porta sguarnita e firma il definitivo 6-4.
L'Ambrì esce sconfitto da una serata dai due volti: prima le solite, preoccupanti fragilità difensive, poi una reazione di carattere che per poco non si trasforma in una rimonta memorabile. Il risultato, però, non cambia: per i biancoblù è la decima sconfitta consecutiva contro il Langnau. La bestia nera continua a fare paura e il tabù assume ormai proporzioni impressionanti.
LANGNAU - AMBRÌ 6-4 (3-1, 2-0, 1-3)
Reti: 0'39" Mäenalanen (N. Meier, Boltshauser) 1-0; 5'41" Wagner (Wey) 2-0; 7'51" Schnarr (Joly, De Luca 5c4) 2-1; 17'44" Eggenberger (Riikola, Baltisberger) 3-1; 24'05" Eggenberger (F. Schmutz, N. Meier) 4-1; 32'59" Dahlen 5-1; 51'28" Bosson (M. Landry, Virtanen) 5-2; 54'19" De Luca (Joly, Järventie 6c4) 5-3; 56'02" Virtanen (Heed 6c5) 5-4; 58'37" Mäenalanen 6-4 (5c6).
LANGNAU - Boltshauser; Riikola, N. Meier; Dahlen, Björkinen, Allenspach; Nussbaumer, Kinnunen; Mäenalanen, E. Pettersson, Bachofner; Baltisberger, G. Meier; Eggenberger, F. Schmutz, J. Schmutz; Lehmann; Wagner, Wey, Petrini; Aeschlimann.
AMBRÌ - P. Wüthrich (32'59" Senn); Pezzullo, D. Wüthrich; Järventie, Schnarr, De Luca; Virtanen, Heed; Müller, Kodytek, Joly; Z. Dotti, Bachmann; Borradori, Heim, Muggli; I. Dotti, Häfliger; L. Landry, M. Landry, Bosson.
Penalità: 3x2' Langnau, 2x2' Ambrì
Note: Emmental Versicherung Arena, 6'000 spettatori. Arbitri: Kaukokari - Castelli / Francey - Humair