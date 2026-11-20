L'Italia teme la Svizzera: «Sarebbe il peggior avversario possibile»
La Gazzetta dello Sport indica la Nazionale di Yakin come l'insidia principale in vista del sorteggio del 6 dicembre. Pesano i precedenti recenti: dal sorpasso nelle qualificazioni mondiali all'eliminazione agli Europei del 2024.
La Gazzetta dello Sport indica la Nazionale di Yakin come l'insidia principale in vista del sorteggio del 6 dicembre. Pesano i precedenti recenti: dal sorpasso nelle qualificazioni mondiali all'eliminazione agli Europei del 2024.
BERNA - La Svizzera fa paura all'Italia. In vista del sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, in programma il 6 dicembre a Belfast, gli Azzurri sperano infatti di evitare proprio la Nazionale rossocrociata. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, che individua nella squadra elvetica l'avversaria più temibile tra quelle inserite nella seconda urna.
Le fasce per il sorteggio delle qualificazioni europee sono già definite sulla base dei risultati della Nations League. La Svizzera è stata inserita nella seconda urna insieme a nazionali del calibro di Svezia, Austria, Turchia e Serbia, mentre l'Italia figura nella prima, assieme alle principali potenze del continente. Ed è proprio un possibile incrocio con la Nati a preoccupare maggiormente la stampa italiana. «Un gruppo con la Svizzera sarebbe la variante peggiore che ci potrebbe capitare. È la squadra più forte dell'urna 2. Le altre sarebbero molto meglio», scrive il foglio rosa
La Nati si è guadagnata il rispetto degli Azzurri
I timori italiani non nascono dal nulla. Negli ultimi anni, infatti, la Svizzera ha già inflitto più di una delusione agli Azzurri. Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Nazionale elvetica aveva chiuso il girone al primo posto proprio davanti all'Italia, costringendola agli spareggi. Un percorso che si era poi concluso con la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia del Nord e la mancata partecipazione al torneo in Qatar.
I rossocrociati hanno concesso il bis agli Europei del 2024 in Germania. Agli ottavi di finale, la squadra di Murat Yakin aveva superato per 2-0 i campioni d'Europa in carica, interrompendone il cammino. Due precedenti pesanti, che spiegano perché oggi, dall'altra parte del confine, un possibile incrocio con la Svizzera venga guardato con particolare preoccupazione.
Dieci svizzeri in Serie A
Il legame tra il calcio elvetico e quello italiano passa anche dai numerosi giocatori rossocrociati che militano nella massima serie. Sono attualmente dieci gli svizzeri sotto contratto con club di Serie A. Tra loro Ardon Jashari, centrocampista del Milan è il più prezioso della pattuglia elvetica secondo Transfermarkt, con una valutazione di 22 milioni di euro. Alle sue spalle figurano Manuel Akanji, stimato 17 milioni, e Sascha Britschgi, valutato dieci milioni.