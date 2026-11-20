La Nati si è guadagnata il rispetto degli Azzurri

I timori italiani non nascono dal nulla. Negli ultimi anni, infatti, la Svizzera ha già inflitto più di una delusione agli Azzurri. Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Nazionale elvetica aveva chiuso il girone al primo posto proprio davanti all'Italia, costringendola agli spareggi. Un percorso che si era poi concluso con la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia del Nord e la mancata partecipazione al torneo in Qatar.

I rossocrociati hanno concesso il bis agli Europei del 2024 in Germania. Agli ottavi di finale, la squadra di Murat Yakin aveva superato per 2-0 i campioni d'Europa in carica, interrompendone il cammino. Due precedenti pesanti, che spiegano perché oggi, dall'altra parte del confine, un possibile incrocio con la Svizzera venga guardato con particolare preoccupazione.