L'Ambrì si assicura Juho Markkanen
Il 22enne ha firmato un contratto triennale
Il 22enne ha firmato un contratto triennale
AMBRÌ - L'Ambrì ha aggiunto un tassello nella squadra del futuro. Lo ha fatto ingaggiando il portiere Juho Markkanen a partire dalla prossima stagione e per le due successive.
Estremo difensore finlandese in possesso di una licenza svizzera, il classe 2002 ha esordito nella Liiga con la maglia del SaiPa nell'annata 2020/2021. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze anche in Germania, Finlandia e Svizzera, vestendo nelle ultime due stagioni la maglia del Visp in Swiss League.
Markkanen è inoltre stato selezionato dai Los Angeles Kings al quarto turno del Draft NHL 2020, con la 112a scelta assoluta.
La scelta permette di ampliare le opzioni a disposizione del club nel ruolo di portiere, mantenendo la competitività del reparto e aggiungendo una prospettiva di crescita per le prossime stagioni. Un investimento che si inserisce nella volontà dell’Ambrì di costruire una struttura sportiva solida e sostenibile guardando al futuro.