Un progetto che va oltre l'hockey e che l'Ambrì ha voluto abbracciare senza esitazioni. «Come club siamo sempre aperti e disponibili a sostenere progetti di questo tipo. Quando possiamo fare qualcosa di concreto per i giovani, siamo felici di esserci», sottolinea il CEO biancoblù Ivan Fanconi. «I giovani rappresentano il futuro della nostra società, ma anche il futuro dell'Ambrì. Sono i tifosi di domani, che continueranno a vivere e trasmettere la passione per i nostri colori. Per questo crediamo sia importante essere loro vicini, ascoltarli e sostenerli anche al di fuori dello sport».

Un giovane si toglie la vita ogni tre giorni e mezzo

Dietro l'iniziativa c'è una realtà drammatica. In Svizzera, in media, un giovane sotto i 25 anni si toglie la vita ogni tre giorni e mezzo: circa due alla settimana. Numeri che raccontano l'urgenza di affrontare il tema, rompendo il silenzio e i tabù che ancora circondano il disagio psicologico e il suicidio.