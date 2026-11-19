«Nessuno deve essere lasciato indietro»
In ricordo di Zeno l'Ambrì e la Curva Sud scendono in campo per la prevenzione del suicidio giovanile.
AMBRÌ - Una serata per ricordare Zeno, giovane tifoso dell'Ambrì che un anno fa si è tolto la vita, ma soprattutto per trasformare il dolore in un messaggio di vicinanza, ascolto e prevenzione.
Sabato 21 novembre, in occasione della sfida tra Ambrì e Zugo, la Curva Sud e la GBB promuoveranno un'iniziativa di sensibilizzazione sul disagio psicologico e il suicidio giovanile, con il pieno sostegno del club leventinese.
Un progetto che va oltre l'hockey e che l'Ambrì ha voluto abbracciare senza esitazioni. «Come club siamo sempre aperti e disponibili a sostenere progetti di questo tipo. Quando possiamo fare qualcosa di concreto per i giovani, siamo felici di esserci», sottolinea il CEO biancoblù Ivan Fanconi. «I giovani rappresentano il futuro della nostra società, ma anche il futuro dell'Ambrì. Sono i tifosi di domani, che continueranno a vivere e trasmettere la passione per i nostri colori. Per questo crediamo sia importante essere loro vicini, ascoltarli e sostenerli anche al di fuori dello sport».
Un giovane si toglie la vita ogni tre giorni e mezzo
Dietro l'iniziativa c'è una realtà drammatica. In Svizzera, in media, un giovane sotto i 25 anni si toglie la vita ogni tre giorni e mezzo: circa due alla settimana. Numeri che raccontano l'urgenza di affrontare il tema, rompendo il silenzio e i tabù che ancora circondano il disagio psicologico e il suicidio.
La Curva Sud, luogo di ritrovo per tanti ragazzi e ragazze, ha deciso di mobilitarsi proprio per offrire un segnale concreto di vicinanza a chi sta attraversando un momento difficile. L'obiettivo è semplice, ma fondamentale: far capire che chiedere aiuto non è un segno di debolezza e che nessuno deve affrontare da solo la propria sofferenza.
L'idea ha preso forma la scorsa estate, durante la prima edizione del torneo di calcio "Zeno vive", organizzato a Monte Carasso dagli amici del giovane. La GBB aveva partecipato con una propria squadra e, proprio in quell'occasione, l'incontro con Martina e Simone, i genitori di Zeno, ha dato vita a una collaborazione che si è progressivamente allargata. Al progetto hanno aderito Susanna Tavares dell'associazione "Da Cuore a Cuore", Pro Juventute, Adam, portavoce dei numerosi amici di Zeno, e naturalmente l'Ambrì, squadra del cuore del ragazzo.
Maglie speciali, un'asta benefica e messaggi di sostegno
La serata di sabato sarà caratterizzata da tre iniziative. La prima vedrà protagonisti i giocatori biancoblù, che scenderanno sul ghiaccio per il riscaldamento indossando maglie speciali, disegnate dalla GBB per la campagna di sensibilizzazione. Le divise saranno successivamente messe all'asta sulla pagina Ricardo.ch del club. Il ricavato verrà devoluto all'associazione "Da Cuore a Cuore" e a Pro Juventute.
La seconda iniziativa prevede la vendita di magliette commemorative, realizzate appositamente per l'occasione e disponibili al banco del materiale della GBB, in Curva Sud. Anche in questo caso, l'intero ricavato sarà suddiviso in parti uguali tra le due associazioni.
Infine, spazio all'informazione e alla prevenzione. Lungo le scale che conducono alla parte superiore della Curva Sud saranno allestiti sette pannelli con messaggi rivolti sia a chi sta vivendo un momento di difficoltà sia a chi desidera aiutare una persona cara. Un ottavo pannello metterà a disposizione, attraverso appositi codici QR, i contatti delle associazioni di riferimento presenti sul territorio.
«Nessuno deve essere lasciato indietro»
Il senso più profondo dell'iniziativa sta nella volontà di ricordare che una comunità non si misura soltanto nei momenti di festa, ma anche nella capacità di accorgersi di chi soffre e di non lasciarlo solo.
«Viviamo in una società che spesso impone ritmi frenetici e valori legati solo alla produttività, rischiando di non lasciare spazio a chi viaggia su percorsi e velocità diverse», sottolineano i rappresentanti della GBB e della Curva Sud.
«Noi crediamo fermamente che non si debba mai lasciare indietro nessuno. Quello dell'Ambrì è un universo unico, dove il legame tra il club e la gente travalica il risultato sportivo: per una realtà che rappresenta una vera famiglia, è fondamentale spendersi su tematiche sociali così delicate. Come ricordano gli amici di Zeno, la pista e la curva non sono solo luoghi di tifo, ma spazi di comunità e protezione dove dare voce alle proprie ferite e trovare un supporto concreto quando ci si sente soli».
Sabato, dunque, la Gottardo Arena non sarà soltanto il teatro di una partita di hockey. Sarà anche il luogo in cui una comunità si stringerà attorno al ricordo di Zeno, con un messaggio rivolto a tutti: nessuno deve sentirsi solo e chiedere aiuto deve essere sempre possibile.