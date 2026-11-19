Il 37enne sloveno correrà al fianco dell'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro d'Italia nel 2019 e altro acquisto di punta della NSN Cycling, con cui ha sottoscritto un accordo biennale. La squadra, che ha sede in Catalogna ma corre con licenza svizzera, aveva preso il posto della Israel-Premier Tech nel 2025.