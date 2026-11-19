Primoz Roglic firma con la squadra svizzera NSN Cycling
Il 37enne campione sloveno si appresta a vivere «un ultimo capitolo» della propria carriera affiancando in particolare l’ecuadoriano Richard Carapaz.
CICLISMO - Primoz Roglic cambia squadra e approda alla NSN Cycling. Il quattro volte vincitore della Vuelta di Spagna ha firmato un contratto per la prossima stagione con la formazione dalla licenza svizzera, come annunciato mercoledì dal team.
Il 37enne sloveno correrà al fianco dell'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro d'Italia nel 2019 e altro acquisto di punta della NSN Cycling, con cui ha sottoscritto un accordo biennale. La squadra, che ha sede in Catalogna ma corre con licenza svizzera, aveva preso il posto della Israel-Premier Tech nel 2025.
Dopo l'esperienza alla Red Bull-BORA-Hansgrohe, Roglic si prepara dunque ad affrontare «un ultimo capitolo» della sua carriera, come sottolineato dalla NSN Cycling in un comunicato. Un percorso sportivo iniziato nel salto con gli sci e proseguito nel ciclismo professionistico, dove lo sloveno ha conquistato 93 vittorie.
Campione d'Europa a cronometro
Il palmarès di Roglic comprende quattro successi alla Vuelta di Spagna (2019, 2020, 2021 e 2024), la vittoria al Giro d'Italia nel 2023 e l'oro olimpico nella cronometro ai Giochi di Tokyo nel 2021. Nel 2020 aveva inoltre chiuso al secondo posto il Tour de France. Lo scorso 7 ottobre si è imposto nella prova a cronometro del campionato europeo, disputata a Sencur, in Slovenia.
«Ho sempre amato le sfide. È per questo che sono qui, per affrontarle insieme e vedere cosa ci riserva il futuro», ha dichiarato Roglic nel comunicato diffuso dalla sua nuova squadra.