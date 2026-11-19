Sacha Soldini, dalla Svezia agli infortuni: «Ma a mio figlio l'hockey piace ancora tantissimo»
Dopo due anni in Svezia Sacha Soldini è tornato in Svizzera ma le sue aspirazioni sono state frenate dagli infortuni. Ne abbiamo parlato con il padre
Dopo due anni in Svezia Sacha Soldini è tornato in Svizzera ma le sue aspirazioni sono state frenate dagli infortuni. Ne abbiamo parlato con il padre
BELLINZONA - Due anni in Svezia, il sogno di affermarsi nell'hockey e poi una serie di sfortunati problemi fisici che ne hanno frenato la carriera. Per Sacha Soldini, giovane difensore ticinese, gli ultimi dieci mesi sono stati particolarmente complicati. Prima una pesante influenza, poi la frattura di un dito e infine due infortuni alla spalla, culminati in un intervento chirurgico. Ora, tesserato per il Bellinzona, sta cercando di recuperare per provare a regalarsi una nuova opportunità che per tutti i sacrifici fatti sarebbe senza dubbio meritata. Nel frattempo, il ragazzo sta valutando anche una strada alternativa, legata a un'altra sua grande passione: il giardinaggio.
Ne abbiamo parlato con il padre del ragazzo, Vasco Soldini, colui che nel 2021 aveva brillantemente condotto le Ladies Lugano al titolo. «La sfortuna è cominciata l'anno scorso in Svezia. Lui giocava nell'Ånge e a Natale era stato ingaggiato dall'Östersunds per disputare i playoff. Prima di iniziare, però, è tornato in Ticino per le festività, dove si è ammalato seriamente, contraendo una sorta di polmonite. Una volta rientrato in Svezia, non è mai riuscito a guarire bene, il freddo non lo ha aiutato e ha potuto allenarsi poco. Quando finalmente è tornato a giocare, si è purtroppo rotto un dito».
E poi come si sono sviluppati gli eventi?
«All'inizio di questa stagione l'Ånge lo avrebbe ripreso e c'erano anche altre opzioni per lui, ma non era più così motivato a tornare in Svezia. Nel frattempo si era mosso qualcosa anche in Svizzera: stavamo valutando un'opportunità nell'organizzazione del Berna, che però non si è concretizzata. È quindi arrivato al Coira, che gli ha offerto un tryout. Ma già durante il primo allenamento si è lussato una spalla, perdendo così due mesi di preparazione. E, comprensibilmente, la Swiss League non ti aspetta poiché ci sono tanti ragazzi pronti a prendere il tuo posto. Il club grigionese gli ha comunque trovato una sistemazione ai Pikes, in MySports League. Dopo un paio di settimane di allenamento, durante un campo ad Arosa, la spalla è uscita nuovamente. A quel punto si è reso necessario un intervento chirurgico. Una serie di sfortunati episodi che gli ha fatto precipitare il morale sotto i tacchi».
E ora?
«Ora è tesserato per il Bellinzona, ma per il momento si allena soltanto fuori dal ghiaccio e fa qualche tiro ogni tanto. Ci vorrà tempo prima che possa riprendersi al 100%. È stato davvero sfortunato, come del resto capita anche a tanti altri ragazzi. Va comunque riconosciuto il coraggio che ha avuto nel partire per la Svezia e restarci due anni, una scelta che non tutti avrebbero fatto. Nel periodo trascorso al Nord, quello che gli è mancato maggiormente è stato poter socializzare con i suoi amici, anche perché da quelle parti, si sa, le persone tendono a essere un po' chiuse».
La voglia di hockey è comunque ancora intatta. Giusto?
«Sacha mi ha detto che l'hockey gli piace ancora tantissimo, ma allo stesso tempo vorrebbe mettersi alla prova anche in un'altra sua grande passione: il giardinaggio. L'idea sarebbe quella di iniziare un apprendistato come giardiniere paesaggista. Da qualche anno, durante l'estate, dà una mano al cugino Boris, titolare della Bobo Giardini. È quindi un'attività che conosce già e che gli interessa davvero. Infine, tornando all'hockey, ci teniamo a ringraziare molto l'agente Moreno Berta che in questi mesi si è davvero dannato l'anima per trovare una soluzione a Sacha. A ogni modo la porta con l'hockey non è chiusa e a Sacha piacerebbe ricevere un'opportunità per dimostrare il suo valore».