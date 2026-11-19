E poi come si sono sviluppati gli eventi?

«All'inizio di questa stagione l'Ånge lo avrebbe ripreso e c'erano anche altre opzioni per lui, ma non era più così motivato a tornare in Svezia. Nel frattempo si era mosso qualcosa anche in Svizzera: stavamo valutando un'opportunità nell'organizzazione del Berna, che però non si è concretizzata. È quindi arrivato al Coira, che gli ha offerto un tryout. Ma già durante il primo allenamento si è lussato una spalla, perdendo così due mesi di preparazione. E, comprensibilmente, la Swiss League non ti aspetta poiché ci sono tanti ragazzi pronti a prendere il tuo posto. Il club grigionese gli ha comunque trovato una sistemazione ai Pikes, in MySports League. Dopo un paio di settimane di allenamento, durante un campo ad Arosa, la spalla è uscita nuovamente. A quel punto si è reso necessario un intervento chirurgico. Una serie di sfortunati episodi che gli ha fatto precipitare il morale sotto i tacchi».

E ora?

«Ora è tesserato per il Bellinzona, ma per il momento si allena soltanto fuori dal ghiaccio e fa qualche tiro ogni tanto. Ci vorrà tempo prima che possa riprendersi al 100%. È stato davvero sfortunato, come del resto capita anche a tanti altri ragazzi. Va comunque riconosciuto il coraggio che ha avuto nel partire per la Svezia e restarci due anni, una scelta che non tutti avrebbero fatto. Nel periodo trascorso al Nord, quello che gli è mancato maggiormente è stato poter socializzare con i suoi amici, anche perché da quelle parti, si sa, le persone tendono a essere un po' chiuse».