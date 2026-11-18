«Dodici giornate sono troppe. La squalifica va commisurata all'azione non alle conseguenze»
«È stato un fortuito scontro di gioco», sostiene Gerard Piqué, principale azionista dell'Andorra, riferendosi all'impatto tra il portiere Jesús Owono e Jesús de Miguel, morto successivamente.
«È stato un fortuito scontro di gioco», sostiene Gerard Piqué, principale azionista dell'Andorra, riferendosi all'impatto tra il portiere Jesús Owono e Jesús de Miguel, morto successivamente.
TENERIFE - Dodici giornate di squalifica per un fallo dalle conseguenze tragiche. Una punizione che Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, considera eccessiva. Il 39enne ha criticato la decisione della federazione calcistica spagnola nei confronti di Jesús Owono, portiere del FC Andorra, dopo lo scontro in campo che ha portato alla morte del calciatore Jesús de Miguel, di appena 30 anni.
«Credo che la squalifica debba essere commisurata all'azione, non alle conseguenze», ha dichiarato Piqué in un video pubblicato su TikTok. Secondo l'ex calciatore, principale azionista del FC Andorra, il portiere viene di fatto punito per le conseguenze di un intervento che non aveva intenzione di provocare. «È stato un incidente», ha ribadito, sottolineando che questa opinione è condivisa anche da diversi giocatori, ex calciatori e allenatori.
Il drammatico scontro e la morte in ospedale
La tragedia risale al 2 novembre, durante la partita di seconda divisione spagnola tra FC Andorra e CD Tenerife, terminata 2-2. Dopo il fallo di Owono, de Miguel aveva subito un arresto cardiaco. Trasportato in ospedale, il 30enne è morto il giorno successivo. Il portiere, espulso con un cartellino rosso, è stato poi squalificato per dodici giornate dal comitato disciplinare della federazione spagnola. Si tratta della massima sanzione prevista per questo tipo di infrazioni. Il regolamento prevede infatti una punizione particolarmente severa quando un «comportamento violento» provoca all'avversario «conseguenze dannose o lesive».
Piqué contesta soprattutto la disparità di trattamento rispetto ad altri episodi. Nello stesso fine settimana, ha ricordato, un giocatore dell'Albacete aveva colpito alla testa un avversario del Sabadell durante un contrasto per il pallone, ricevendo soltanto tre giornate di squalifica. In quel caso, fortunatamente, il calciatore colpito non aveva riportato ferite gravi. «Sono due corpi che corrono l'uno verso l'altro ad alta velocità, si concentrano solo sul pallone e poi improvvisamente si scontrano», ha spiegato l'ex difensore, riferendosi all'episodio tra Owono e de Miguel.
«Avrà bisogno di più di dodici partite»
Al di là della questione disciplinare, Piqué ha richiamato l'attenzione anche sulle conseguenze psicologiche della tragedia per il portiere. Owono è rimasto profondamente scosso dalla morte dell'avversario e, secondo il quotidiano sportivo spagnolo «Marca», ha ricevuto assistenza da psicologi e medici del club. Per Piqué, tornare in campo non sarà affatto semplice, indipendentemente dalla durata della squalifica: «Jesús avrà bisogno di più di dodici partite per poter tornare in campo e partecipare alle competizioni».