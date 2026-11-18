Il drammatico scontro e la morte in ospedale

La tragedia risale al 2 novembre, durante la partita di seconda divisione spagnola tra FC Andorra e CD Tenerife, terminata 2-2. Dopo il fallo di Owono, de Miguel aveva subito un arresto cardiaco. Trasportato in ospedale, il 30enne è morto il giorno successivo. Il portiere, espulso con un cartellino rosso, è stato poi squalificato per dodici giornate dal comitato disciplinare della federazione spagnola. Si tratta della massima sanzione prevista per questo tipo di infrazioni. Il regolamento prevede infatti una punizione particolarmente severa quando un «comportamento violento» provoca all'avversario «conseguenze dannose o lesive».

Piqué contesta soprattutto la disparità di trattamento rispetto ad altri episodi. Nello stesso fine settimana, ha ricordato, un giocatore dell'Albacete aveva colpito alla testa un avversario del Sabadell durante un contrasto per il pallone, ricevendo soltanto tre giornate di squalifica. In quel caso, fortunatamente, il calciatore colpito non aveva riportato ferite gravi. «Sono due corpi che corrono l'uno verso l'altro ad alta velocità, si concentrano solo sul pallone e poi improvvisamente si scontrano», ha spiegato l'ex difensore, riferendosi all'episodio tra Owono e de Miguel.